Covid-19, la importancia de la vacunación

Dr. Víctor Racedo

Nos acercamos a los 6 millones de casos, desde que entró el coronavirus a la Argentina, y a los 120 mil muertos. ¿Estamos cerca del final? Claro que no. Los casos seguirán subiendo y es probable que detrás de esta tercera ola rápidamente se asocie la cuarta, sobre todo cuando bajen las temperaturas. Por suerte prevaleció la cordura en nuestras autoridades sanitarias, ya que se han dado, aunque un poco tarde, pasos fundamentales para evitar más muertes; lamentablemente, algunas serán inevitables porque la inmunidad de las vacunas no es del cien por cien y porque aún sigue habiendo detractores de la vacuna o, incluso, personas que sin ser anti vacunas han decidido no vacunarse. Hoy nuestro país tiene más del 70% de la población vacunada con dos dosis y eso, sin dudas, evitará muertes. Revisando trabajos científicos comparativos entre poblaciones vacunadas y no vacunadas, en las mismas regiones, se han obtenido resultados que son más que concluyentes: La vacuna es absolutamente útil. - Las personas que no están vacunadas tienen un mayor riesgo de contagiarse COVID-19 y un mayor riesgo de morir por esta causa, que las que están completamente vacunadas. - Las personas no vacunadas en todos los grupos de edad tuvieron tasas de casos y muertes más altas que las personas completamente vacunadas en los mismos grupos de edad. - Las tasas de casos y muertes de personas completamente vacunadas con cualquiera de las vacunas estudiadas fueron mucho más bajas que las de las personas no vacunadas. - Las personas que estaban totalmente vacunados con una dosis adicional o de refuerzo tuvieron aún menor contagio y hospitalización que aquellos sin una dosis adicional o de refuerzo. Ambos grupos tenían un riesgo mucho menor de dar positivo por COVID-19 y un riesgo menor de morir por COVID-19 en comparación con las personas que no estaban vacunadas. - Las personas de 65 años o más obtuvieron un beneficio general mayor al recibir una dosis adicional o de refuerzo, en comparación con aquellos de 50 a 64 años. Si se miden los contagios se verá que en la población no vacunada se dan 500 casos por 100.000 habitantes mientras que en los vacunados es menos de 100 y si medimos a la población con 3 dosis se acerca a 10 x 100.000. Cuando se mide la hospitalización en estos trabajos se ve que: - Para todos los adultos mayores de 18 años, la tasa acumulada de hospitalización asociada a COVID-19 fue aproximadamente 8 veces mayor en personas no vacunadas. - Aunque las tasas semanales pueden variar, la tasa acumulada de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 en adolescentes y adultos fue aproximadamente de 10 a 12 veces mayor que en los completamente vacunados. - Aunque las tasas semanales pueden variar ampliamente, la tasa acumulada de hospitalizaciones asociadas a COVID-19 en adultos no vacunados de 65 años o más fue aproximadamente 6 veces mayor que la de los adultos completamente vacunados de 65 años o más. La hospitalización medida en ambas poblaciones, en estos trabajos consultados da como resultado que en no vacunados 70 por 100.000 se internan mientras que en la población vacunada solo 4 por 100.000 requieren internación. Y lo que para mí es fundamental y concluyente es la mortalidad. Si la medimos en la población no vacunada ha alcanzado a un 3%. Es decir que de cada cien personas afectadas 3 se han muerto por distintas causas relacionadas al coronavirus pero en la población vacunada completamente esa tasa ha bajado hasta un 0,3 % es decir que en los vacunados puede morirse una persona cada más de mil casos afectados. La relación es muy clara, la probabilidad de muerte si uno no se vacuna es diez veces más que si tiene la vacunación completa. También es acertado repetir que la vacuna no previene totalmente el contagio, por eso deben seguirse con los cuidados y recomendaciones universales: Distancia social, lavado de manos, uso de barbijo. Dr. Víctor Racedo / Médico especialista en Terapia Intensiva / Orden de la Campana 2018 por Acción Profesional