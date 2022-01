» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/ene/2022 de La Auténtica Defensa. 5 de Enero de 2022:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PERDIDA DE AGUA "Salmini al 1000, entre Beruti y French. La pérdida de agua ya data de largas semanas y genera suciedad y problemas en la cuadra", cuenta Ariel.



UN BARRENDERO POR AHÍ "Miren los cordones de la calle Modarelli. No pasa el barrendero, no me acuerdo cuándo fue que pasaron…aparte el olor de agua servidas", muestra Nélida.

#QuejaVecinal semáforo averiado hace varios días en Diagonal Calixto Dellepiane y Ameghino, mano al centro. La luz roja permanece encendida mientras enciende la verde o amarilla. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/aRRa6Jwg5D — Daniel Trila (@dantrila) January 3, 2022

