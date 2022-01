» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/ene/2022 de La Auténtica Defensa. El Municipio realizará un taller sobre búsqueda de empleo







La Dirección de Juventud impulsa la capacitación para trabajar y conocer los aspectos importantes de una entrevista de trabajo. Los interesados en participar deberán inscribirse completando un formulario online. La Dirección de Juventud del Municipio impulsa un importante taller gratuito para trabajar y conocer los aspectos importantes de una entrevista de trabajo. La capacitación está dirigida a todas las personas que se encuentran en el proceso de búsqueda laboral o quieren mejorar su situación frente a la realidad que los atraviesa. El lema de este taller es "no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión", haciendo alusión a que la entrevista laboral es una gran oportunidad que no se puede desaprovechar. Por ello, es muy importante que los entrevistados estén preparados para tener un buen rendimiento y lograr ser tenido en cuenta para ocupar un puesto de empleo. Los interesados podrán inscribirse online ingresando a https://forms.gle/Y21bdYDeKwLqrcim6, como así telefónicamente al 3489 672430 o bien personalmente en el Espacio Campana Joven (Liniers y San Martín).



