Efemérides del día de la fecha, 5 de Enero

COMIENZA EL RALLY DAKAR 2014 Hace 8 años, aproximadamente 745 pilotos a bordo de motos, cuatriciclos, coches y camiones, acompañados por 365 vehículos de asistencia, partían de Rosario con destino a San Juan. Ésta constituyó la sexta edición en Sudamericana y fue una de las más desafiantes no sólo por las altas temperaturas sino por el hecho de que las etapas eran más largas y el terreno estaba gravemente afectado por las lluvias torrenciales. Lo que provocó que 216 vehículos, aproximadamente el 50% de los inscriptos, abandonaran. En Valparaíso (Chile), el Dakar llegó a su fin teniendo como ganadores a Ignacio Casale (Chile) con un cuatriciclo Yamaha, Nani Roma (España) con un coche Mini, Marc Coma (España) con una moto KTM y Andrey Karginov (Rusia) con un camión Kamaz. En cuanto a los argentinos, Jeremías González Ferioli terminó sexto con su cuatriciclo Yamaha y detrás de él le siguieron Daniel Mazzucco (8º ), Santiago Hansen (9º) y Daniel Domaszewski (10º); Orlando Terranova fue quinto con su Mini, Federico Villagra finalizó 12º, Emiliano Spataro 14º y Juan Manuel Silva 20º; y en motos Javier Pizzolito ocupó el puesto 23º.



FALLECE FÉLIX LOUSTAU Félix Loustau nació el 25 de diciembre del año 1922 en Avellaneda, Buenos Aires. Comenzó su carrera futbolística en el Club Social y Deportivo Unión de Crucecita para, posteriormente, realizar las inferiores en Racing. No obstante, en el año 1939, "La Academia" lo desafectó por su contextura diminuta y baja estatura que le impedían cumplir su rol de defensor. Por eso, el incipiente jugador se fue a probar a River desconociendo que se convertiría en uno de los máximos ídolos del club. Así, en el año 1942, Loustau debutó en Primera División vistiendo la camiseta de "El Millonario" en la victoria 1-0 ante Platense en "El Monumental". Además, integró la mítica delantera denominada "La Máquina" junto a Juan Carlos Muñoz, Ángel Labruna, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera: "No necesitábamos pedirnos la pelota. Con un gesto Labruna sabía que me la debía tirar al vacío. Fuimos los mejores de la historia. Hubo delanteras conocidas, pero ´La Máquina´ fue inigualable". Apodado "Chaplin", el futbolista jugó 365 partidos en River, convirtió 101 goles y se consagró campeón del Campeonato de Primera División en 8 ocasiones (1942, 45´, 47´, 52´, 53´, 55´, 56´ y 57´). Finalizó su carrera en Estudiantes de La Plata. Por otro lado, en la Selección fue campeón de la Copa América 1945, 1946 y 1947. Falleció en el año 2003 en Buenos Aires.



SE LANZA "YOU KNOW I´M NO GOOD" Un día como hoy en el año 2007, Amy Winehouse lanzaba el sencillo "You know I´m no good". Perteneciente al álbum "Back to Black" (2006) y compuesta por la cantante británica, la canción está inspirada en su relación con su pareja Blake Fielder-Civil: "Sí. Blake lo odia. Está muy orgulloso de mí, pero es tan personal que debe ser difícil. Cuando estoy escribiendo soy lo más honesta que puedo".