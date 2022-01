INGRESO RESTRINGIDO El Aeroparque Jorge Newbery implementó un ingreso restringido en determinados horarios para los acompañantes de los viajeros, como medida de prevención ante el aumento de contagios de coronavirus que se vienen registrando entre el personal aeronáutico. La medida restringe el ingreso únicamente a pasajeros entre las franjas horarias comprendidas entre las 4 y las 7 y entre las 16 y las 19 desde el 4 hasta el 8 de Enero. Se aclaró que la restricción es solo en el sector check in y que el resto de la terminal está habilitado al público general. La medida fue solicitada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la coordinación de su implementación se realiza con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El pedido se hizo luego que diversos gremios hicieran sentir su voz de reclamo, debido a las bajas experimentadas entre sus afiliados, ya sea por contagio directo o por contacto estrecho de Covid-19.



CIERRE POSITIVO Se dio a conocer el cierre del comercio bilateral con Brasil del 2021 con leve superávit, en el cuál las exportaciones al país vecino alcanzaron los 11.949 millones de dólares, un 51,3% más en relación con el 2020 y un 12,2% más que en 2019. Pese al aumento, desde ABECEB indican que este número se dio por la fuerte caída a las importaciones como consecuencia de las trabas al comercio exterior implementadas por las autoridades argentinas. En consecuencia, el flujo comercial exhibió un fuerte repunte totalizando unos 23.931 millones de dólares, un 45,4% superior al de 2020, año signado por la pandemia y la cuarentena. A su vez, gracias al valor positivo que arrojó el comercio con Brasil en el último mes del año, 2021 cerró con un superávit de USD 66 millones. SIGUE DETENIDO José Carlos Olaya González (32), el detenido por atropellar y matar a Marcela Bimonte en Palermo el domingo pasado, fue acusado por homicidio simple por dolo eventual y afrontaría una pena de hasta 25 años de cárcel. Es la calificación que utilizó la fiscal Natalia Pla al indagarlo donde se negó a declarar. Por ahora seguirá detenido. Para la fiscal, el conductor debía representarse que podía provocar una tragedia teniendo en cuenta la velocidad a la que circulaba, y que lo hacía bajo efecto de las drogas. Las consecuencias fueron cuatro ciclistas heridos y una de ellas muerta, Marcela Bimonte. Los tres amigos de Olaya González, los hermanos Valiente y Escobar, quedaron en libertad desde la fiscalía. Es que estaban acusados de encubrimiento, que es un delito excarcelable, y seguirán siendo investigados y con la obligación de presentarse cada quince días en la Unidad Fiscal Norte. VIOLENCIA SINDICAL Este martes, durante el paro de la Línea C de subtes, la conductora de una formación recibió insultos por parte de un delegado, quien también se paró en la vía para impedir que iniciara su trayecto diario. "Soy obrera y tengo el derecho de adherirme o no. No es una monarquía, no es una obligación. Yo voy a salir", dijo la empleada, entretanto el gremialista le respondía que "estamos de paro" y "todos tus compañeros están en la calle". El video se viralizó rápidamente por redes sociales y generó una ola de repudios por el accionar del sindicalista. La Línea C de subtes se vio interrumpida por una medida de fuerza de los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). El corte del servicio fue entre las 14 y las 16, como medida de "autodefensa" ante la "sanción injustificada" de un trabajador por parte de la empresa EMOVA (ex Metrovías).tadounidenses se han hecho test de detección del virus en casa, por lo que muchos de estos resultados no se han informado a las autoridades sanitarias.