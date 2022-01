Incendios en el Sur: nuevos focos complican el trabajo de los brigadistas

Pese a que el fuego se extinguió en su mayoría en Aluminé y alrededores, un nuevo reporte señala la zona de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Pirámides. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego dio a conocer una nueva actualización de los incendios en el sur que en estos momentos están activos. De este modo se informó que el foco en Río Negro sigue prendido y la zona de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Pirámides están con incendios que van en aumento. Combatientes de las llamas trabajan para contener el avance del fuego que azota la región y que ya quemó 61 mil hectáreas. Otra noticia negativa es que las condiciones climáticas no son alentadoras y por este motivo los aviones no pueden despegar de Trelew para combatir los incendios. En estos momentos están trabajando los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Pirámides que cuentan con el apoyo de máquinas y fuerzas municipales y provinciales. El último reporte señala que hay 22 bomberos conteniendo el avance de las llamas que se acrecienta por los fuertes vientos y estiman que, si el clima sigue de este modo, en las próximas horas el incendio llegará hasta el istmo con Península Valdés. En la noche del lunes el gobierno de Chubut interrumpió la Ruta Provincial Nº 2 a Puerto Pirámides por el avance del fuego y no hay una fecha estipulada para la normalización de la circulación. Con respecto a la situación en Río Negro, desde ayer varios brigadistas de Bariloche recorren el perímetro de los incendios para buscar puntos calientes que puedan significar un posible nuevo foco. Esto se da luego de que hayan caído alrededor de 115 milímetros que permitió apagar la mayoría de los incendios en la zona. Sobre Aluminé las lluvias permitieron reducir los focos en un 80% pero aun así está descontrolado. "El incendio sigue activo. No está controlado ni contenido. Por suerte está lluvia nos está ayudando mucho. Había lugares inaccesibles y ahora gracias a la lluvia vamos a poder entrar a trabajar en focos activos. Pero con la lluvia se achicó en un 80%", señaló a un medio local John Cuiñas, director provincial de Manejo del Fuego.

