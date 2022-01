» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 06/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: Campana volvió a romper su récord diario de casos











Ayer se informaron 301 nuevos positivos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Los contagios en lo que va de enero casi igualan a los de todo el mes pasado. Larga filas para hisoparse en el Hospital y la Clínica Delta. La ciudad está conociendo los peores números de contagios desde el inicio de la pandemia de coronavirus: este miércoles la Secretaría de Salud municipal informó 301 nuevos positivos. Asimismo, se registraron largas colas para hisoparse tanto en el Hospital Municipal San José como en la Clínica Delta, en consonancia con lo que sucede en los principales distritos del país. La tercera ola de la pandemia no parece tener un pico cercano. El lunes se reportaron 147 contagios. El martes 209. De esta manera, enero ya acumula 657 nuevos casos de la enfermedad, apenas 17 menos que los registrados a lo largo de todo diciembre. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, está previsto que hoy las autoridades de la cartera de Salud local den una conferencia de prensa para ampliar sobre el preocupante escenario sanitario que atraviesa la ciudad. Por lo pronto, ayer el Municipio informó que no se testearán personas "sin síntomas, sean o no contacto estrecho". Tampoco "personas que se vayan de vacaciones o viajeros". Y recordó que "se considera positivo por nexo epidemiológico a quienes tuvieron contacto estrecho con un caso positivo", sin que sea requerido un testeo que confirme la infección. Los 301 casos reportados solo este miércoles superaron largamente el récord diario anterior, registrado un día antes: el martes había sido informados 209. A su vez, este número había barrido con el registro más alto anterior -192- comunicado el 28 de mayo del 2021. A este ritmo, enero podría arrojar un salto exponencial en los contagios aun mayor que el registrado en diciembre, con 674 nuevos positivos. Este número fue muy superior al de noviembre, cuando acumularon 192. En octubre habían sido 160 y en septiembre 93. La información alentadora viene por el lado de la invariabilidad en la cifra de víctimas mortales, lo que vendría a confirmar la eficacia de la vacunación y la letalidad inferior de las cepas Delta y Ómicron. Es que en los últimos cuatro meses solo se reportó una solo víctima fatal, siendo 308 en total las vidas que el coronavirus se cobró en la ciudad. En tanto, los casos totales ascienden a 17.879. Por su parte, vacunación sigue avanzando: de acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, en Campana se aplicaron 102.076 primeras dosis. Además, fueron aplicadas 90.317 segundas dosis y 8.660 vacunas correspondientes a la tercera dosis de refuerzo.

Ante la alta demanda, desde la Secretaría de Salud reiteraron que los contactos estrechos con síntomas se consideran positivos por nexo epidemiológico. deben aislarse y no necesitan testearse.





LARGAS FILAS PARA HISOPARSE, AYER EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ.



Zárate En la vecina ciudad ayer se reportaron 200 nuevos contagios -más del doble del día anterior- y 379 en observación. De esta manera el vecino partido acumula 17.497 casos desde el inicio de la pandemia, con 402 fallecimientos. Debido al aumento de casos, el Municipio de Zárate informó que algunas de sus dependencias han tenido que aislar personal y que por tanto sus servicios "pueden sufrir alteraciones".

