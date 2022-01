» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 06/ene/2022 de La Auténtica Defensa. La diputada Alonso se sumó al pedido de Juicio Político para el procurador Conte Grand







Se trata del jefe de los fiscales bonaerenses, nombrado en 2016, durante la gobernación de Vidal. Lo acusan de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones" y ser un eslabón de la cadena conformada por la denominada "mesa judicial" del macrismo. Los 43 diputados que integran el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja bonaerense presentaron esta semana el pedido de Juicio Político contra el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". "Es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado bonaerense a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, entre ellos el procurador General de la Suprema Corte de Justicia", señaló en ese sentido la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, quien acompañó con su firma el escrito. Entre los fundamentos del pedido de Juicio Político se cuestiona la "pertenencia partidaria" del Procurador y señala la "manifiesta persecución" que se montó desde el Ministerio Público "contra los enemigos políticos y gremiales de la fuerza política que entonces gobernaba la Nación y la Provincia de Buenos Aires", contemporáneamente a las imágenes de video que tomaron estado público el pasado 27 de diciembre, donde el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habló sobre "la Gestapo" contra los sindicatos. "El pasado 9 de diciembre se pudo ver almorzando en pleno centro de CABA al señor procurador y al ex presidente Macri y principal referente de la fuerza opositora "Juntos" quien en el momento del encuentro estaba siendo investigado por delitos gravísimos vinculados al desarrollo de inteligencia ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan lo que demuestra una estrecha relación entre ambos y la pertenencia y afinidad del procurador al partido opositor lo cual es incompatible con la autonomía e independencia de poderes que exige el desempeño al frente del ministerio público bonaerense", explicó la diputada. "El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político. Es en este lamentable contexto que consideramos que Julio Conte Grand fue uno de los eslabones más importantes de la cadena de actores institucionales supervisados desde la ‘mesa judicial’ que operaba en el orden nacional", señaló Alonso, quien es coautora del expediente "Promueven Juicio Político contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires", de los Diputados César Valicenti, Susana González y Rubén Eslaiman. En ese sentido, la Lic. Alonso explicó que había varias iniciativas en el mismo orden, incluyendo la suya, y que fueron unificadas en una sola presentación. El tema será tratado en una sesión especial que tendrá lugar antes de fin de mes y será necesario contar con el voto positivo de dos tercios de la cámara baja para que prospere. "No se puede ocultar el sol con la mano, y sobran argumentos para que Conte Grand dé explicaciones sobre su accionar. Espero que, más allá de cualquier color partidario, prime el sentido común y el espíritu republicano de los 92 legisladores que representan al pueblo de la provincia de Buenos Aires", señaló. Hasta el momento, Conte Grand se encuentra involucrado en el expediente que investiga el denominado "Proyecto AMBA", que consistió en la instalación de bases de la AFI, presuntamente clandestinas, en diferentes municipios bonaerenses. En esa causa se encuentran procesados los extitulares de los espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Otro expediente en el que figura el nombre de Conte Grand es en el que se intenta determinar las responsabilidades de los cableados de la AFI en penales de la provincia de Buenos Aires y las escuchas realizadas a los familiares de los fallecidos en la tragedia del ARA San Juan. También figura en la causa que investiga maniobras de inteligencia ilegal por parte de funcionarios de Asuntos Internos a través del uso del sistema Nosis, de exclusivo uso del Ministerio de Seguridad bonaerense. Finalmente, y en relación al video donde el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habló sobre "la Gestapo" contra los sindicatos estando presente en esa reunión el Senador Allan de Juntos por el Cambio, quien formó parte del Consejo de la Magistratura que eligió a Conte Grand como producrador. Por esto la Justicia Federal investiga el rol del Procurador bonaerense en el armado de causas contra sindicalistas de la construcción de La Plata. "Es mi voluntad defender la democracia. Hoy la gente piensa que Julio Conte Grand es un problema político, una molestia para Kicillof o un enmarcamiento con Vidal o con Mauricio Macri. Pero en definitiva lo que se juega acá es la seguridad jurídica. Esta es la verdadera importancia del pedido de Juicio Político para un funcionario que paradójicamente representa a la Ley y la ha vulnerado infinidad de veces con escuchas ilegales, con armados judiciales e infringiendo el principio de la división de poderes, base de nuestra Constitución", concluyó Alonso.

Alonso es coautora del expediente denominado: "Promueven Juicio Político contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires".



