NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: Campana volvió a romper su récord diario de casos Desde la Secretaría de Salud del Municipio reiteraron que los contactos estrechos con síntomas se consideran positivos por nexo epidemiológico, deben aislarse y no necesitan testearse. Ante la gran demanda para hisoparse en la Unidad de Testeos del Hospital San José, la Secretaría de Salud del Municipio reiteró que los contactos estrechos deben aislarse pero no hisoparse. Al respecto, la titular de la cartera de Salud, Cecilia Acciardi, explicó que dos personas se consideran contactos estrechos cuando permanecen en un lugar cerrado a una distancia menor a 2 metros sin barbijo (ambas) por más de 15 minutos. Además, indicó que aquellos que presenten síntomas se consideran positivos por nexo epidemiológico, deben aislarse y no necesitan testearse. La secretaria también reiteró el nuevo criterio de aislamiento difundido días atrás por el gobierno nacional para estos casos, el cual tiene en cuenta el esquema de vacunación. Esta información se verá reflejada en la aplicación Cuidar. Así, el contacto estrecho con esquema de vacunación completo deberá cumplir un aislamiento por cinco días y en los otros cinco días restantes tendrá que maximizar los cuidados. En tanto que, en el caso de aquellos contactos estrechos que sean asintomáticos y posean incompleto el esquema o no hayan recibido ninguna vacuna, tendrá que aislarse siete días (al igual que el positivo) y reforzarlas medidas de protección durante tres días luego del alta. Desde el Hospital informaron además que el sistema público de salud tampoco realiza hisopados a personas por viajes.

