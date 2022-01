POR AHORA NO El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó la posibilidad de aplicar medidas restrictivas ante el incremento en la cantidad de contagios de coronavirus, ya que afirmó que por el momento la curva ascendente no tiene una réplica en la cantidad de internaciones o muertes. "En tanto no tengamos un aumento de las internaciones o de los fallecimientos, no vamos a tomar medidas restrictivas. Iremos viendo. Todo depende de la tensión sobre el sistema de internación", sostuvo el funcionario provincial en conferencia de prensa con motivo del desarrollo de la temporada turística de verano.



DECLARACIÓN E INCOMPETENCIA José Carlos Olaya González, de 32 años, el detenido por atropellar y matar a Marcela Bimonte en los Bosques de Palermo el domingo pasado, argumentó que se quedó dormido al momento del hecho y aseguró: "No salí a matar a nadie". Así lo manifestó el imputado en la audiencia que se realizó este miércoles ante la jueza penal y contravencional Patricia Larocca, quien tras ello fijó la prisión preventiva para el acusado, por lo que permanecerá detenido. El imputado, quien no había declarado durante su indagatoria, manifestó: "No salí a matar a nadie, me quedé dormido", y pidió perdón a la familia de la víctima. Luego, la jueza se declaró incompetente y el caso pasará a la Justicia Nacional ya que la porteña no es competente para investigar ese tipo de delitos. RECLAMA INFORMACIÓN El Gobierno reclamará al Reino Unido que brinde información detallada sobre la utilización de armamento nuclear durante la Guerra de Malvinas y anticipó que llevará la situación a los organismos internacionales competentes. La respuesta de la Cancillería se da luego de que el portal Declassified UK difundiera información sobre el envío de buques británicos con 31 armas nucleares al conflicto bélico de 1982. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que "en 2003 el Ministerio de Defensa británico publicó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó navíos equipados con armamento nuclear" y que tras ello, la cartera diplomática había remitido "una nota de protesta al Reino Unido manifestando la suma gravedad de la situación y requiriendo precisas y completas informaciones sobre los distintos aspectos involucrados en los hechos revelados". En aquella nota, la Cancillería apuntaba "en particular, que se asegure que en forma fehaciente no hay armas nucleares en ningún lugar del Atlántico Sur, ni en buques hundidos, el lecho del mar o bajo ninguna otra forma ni circunstancia". MÁXIMO HISTÓRICO Las exportaciones de bienes de Uruguay registraron en 2021 un máximo histórico de 11.549 millones de dólares tras un alza de 43% frente al año anterior, informó el instituto de promoción del comercio exterior Uruguay XXI. "Este es el mayor nivel histórico en valor desde que Uruguay XXI cuenta con información", resalta el documento de la institución estatal fundada en 1996 y subraya el "fuerte repunte frente al registro de 2020, que estuvo muy afectado por la crisis sanitaria". Los envíos también mostraron un aumento del 26% respecto al registro pre-pandémico de 2019, "lo que da cuenta del incremento". La carne bovina fue el producto con mayor incidencia en el crecimiento de 2021, con un 21% del total exportado, con negocios por 2.449 millones de dólares tras un crecimiento del 55%. Le siguieron en el ranking de principales bienes exportados la celulosa (1.575 millones de dólares), la soja (892 millones) y los lácteos (735 millones).