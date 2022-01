Tildan de "pseudociencia" los argumentos contra la exploración off shore en la costa

El Instituto del Petróleo y del Gas aseguró que no se trata "de empresas extranjeras que vienen a ‘saquear’ un recurso local" sino de una oportunidad "muy buena noticia" porque "tenemos que conocer nuestros recursos, si queremos defenderlos y aprovecharlos". La exploración en el Mar Argentino en busca de petróleo y gas es una realidad: en el cierre del 2021 el gobierno aprobó los permisos para realizar estudios del subsuelo en tres áreas frente a la altura de la costa atlántica bonaerense. La operadora principal es la noruega Equinor, una de las principales compañías con actividad en la cuenca del Mar del Norte, que unirá esfuerzos con YPF y Shell. Sin embargo, la polémica no tardó en surgir. En las redes sociales, asociaciones, grupos e influencers ambientalistas salieron al cruce de la decisión, advirtiendo sobre su posible impacto en la fauna marítima, calidad del agua e incluso paisaje que se disfruta desde las playas de Mar del Plata y alrededores. Sin ir más lejos, la reconocida ONG Greenpeace publicó un video con la consigna "A esto nos condena el Ministerio de Ambiente" y actores cubiertos de petróleo caminando en la orilla del mar. Luego de la sucesión de argumentos en contra y a favor de la exploración, ahora fue el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) el que sentó posición. También a través de las redes sociales, la entidad que nuclea a las empresas más importantes de la cadena de valor de los hidrocarburos en el país celebró el paso dado como una "muy buena noticia" para el desarrollo de los recursos económicos del país. El IPAG comenzó señalando que "se trata de una iniciativa del Estado Nacional y no de empresas extranjeras que vienen a `saquear´ un recurso local", precisando que "entre las compañías concesionarias, hay de capitales extranjeros, pero también de capitales locales, como YPF; de capitales estatales y también privados y mixtos". También recordó que "esto no es nada nuevo" ya que Argentina "busca hidrocarburos en su mar desde hace más de 90 años" y que desde entonces "se han perforado 187 pozos en el lecho marino y se han producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes ambientales significativos". La operación offshore nacional se concentra en pozos marinos de la Cuenca Austral, compartida por las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. De hecho, el 17% del gas que produce en el país viene hoy de 36 pozos operativos en el mar. "Esto es muy importante, porque más de la mitad de la energía que consume la Argentina es gas natural. Incluso en tu casa, la calefacción y la cocina utilizan este insumo, que es, por lejos, el más limpio de los combustibles fósiles. El 70% de la electricidad también se produce con gas", remarcó el IAPG. Y sobre el método de exploración, apuntó: "Durante el más de medio siglo de búsqueda en lecho del Mar Argentino se ha utilizado la sísmica´ como técnica exploratoria. Sólo entre 2017 y 2020 se registraron unos 120.000 km de sísmica en el Mar Argentino, pero la técnica se usa en nuestro mar desde fines de los 50. En las costas bonaerenses, por caso, se han registrado desde 1960 unos 50.000 km de sísmica y se perforaron 18 pozos; el último en 1997, algunos de ellos relativamente cercanos a la costa. ¿Ocurrió algún desastre ecológico? La respuesta es un rotundo no". Asimismo, la entidad petrolera se refirió al impacto en la fauna marítima de la actividad offshore. "La actividad pesquera enfrenta problemas propios relacionados con la presión sobre el recurso. Nada tiene que ver la actividad hidrocarburífera. Países que son potencias pesqueras, como Noruega, tienen desarrollos intensivos de gas y petróleo en el mar", indicó. El IAPG destacó que "por primera vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en la aprobación de los estudios de impacto ambiental", lo que incluyó "la realización de una audiencia pública, que se llevó a cabo a mediados de 2021, con la participación de cientos de personas". En ese sentido, cuestionó la "embestida sin precedentes en contra de los hidrocarburos, que hoy representan la mitad del consumo mundial de energía": la entidad subrayó que "no es cierto que en el corto plazo puedan ser reemplazados con energías renovables" porque "la demanda energética va en aumento". "Hoy no existe prácticamente ningún país en el mundo cuya matriz energética no tenga un mínimo de 70% de combustibles fósiles. Mucho menos, si hablamos de países industrializados. Y casi todos queman carbón mineral, el más contaminante de los combustibles fósiles. Países muy populosos y en desarrollo, en especial en Asia, basarán este crecimiento en el carbón mineral. Los hidrocarburos, con su menor nivel de emisiones (muy especialmente, el gas natural) tienen un rol importante que cumplir allí", consideró el IAPG. Y añadió: "La creencia de que las llamadas ´energías limpias´ son la solución al problema es un mito, divulgado en forma irresponsable. Estas fuentes son valiosos complementos, pero con serias limitantes técnicas e impactos ambientales de los que no se habla". Por otro lado, aclaró que la exploración argentina trae "una novedad: será la primera vez que las operaciones se hagan en aguas profundas y ultraprofundas; es decir, se llevarán a cabo en zonas muy alejadas de la costa, a cientos de kilómetros, en donde el mar puede alcanzar profundidades de hasta 4000 metros". "Decir que las operaciones se harán en las costas bonaerenses es relativo y hasta tendencioso. El punto más cercano a Mar del Plata, de hecho, son 307 kilómetros, tan lejos de la localidad balnearia como Brandsen, por ejemplo. Nadie en Mar del Plata verá plataformas ni petróleo", precisó el IAPG. Además, explicó que "las operaciones implican tecnología de punta, controles, protocolos, estudios de impacto ambiental, y más controles", siendo "cientos de plataformas en todos los mares del mundo" las que "generan el 30% del petróleo a nivel mundial" con "incidentes" cada vez "de menor importancia". "Hablar de bombardeos acústicos, del fin de la vida en el Mar Argentino y de "ciento por ciento de posibilidades de derrames" es pseudociencia, y solo demuestra el escaso nivel técnico científico y la irresponsabilidad de quienes difunden este tipo de información", criticó la entidad petrolera. Y concluyó: "Por eso, no dejes que te asusten con imágenes tremendistas y consignas chatarra. Los permisos para explorar el Mar Argentino son una muy buena noticia. Tenemos que conocer nuestros recursos, si queremos defenderlos y aprovecharlos. Y si producto de esa exploración se produce un hallazgo, la noticia será buena multiplicada a la enésima para el país y, en especial, para Mar del Plata".