El Gobierno nacional lanzó la Campaña "Verano Cuidado" en todo el país

La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, expresó ayer por la tarde en una entrevista radial que "está semana lanzamos la Campaña Nacional ‘Verano Cuidado’ y no queremos que como en el pasado quede como un slogan, por eso estamos cambiando los paradigmas de cómo se trata el consumo problemático junto a los Ministerios de Salud y de Seguridad y armamos más de 40 postas en las playas de todo el país". "Son Postas de información, donde les comentamos los efectos que produce el consumo de más y también brindamos hidratación de agua en las playas. Además, capacitamos al personal de salud para que los hospitales estén preparados, como también como los dueños de bares y de discotecas y boliches para que tengan agua", agregó Torrés. En ese sentido, la titular de la SEDRONAR, detalló que "este año armamos una campaña más grande, no solo con la provincia de Buenos Aires donde estamos trabajando en Mar del Plata, en Villa Gesell, en la costa bonaerense de Ensenada o Quilmes, sino también sumamos 40 ciudades de todo el país: Puerto Madryn, Posadas, Gualeguaychú", entre otras. Y redondeó: "Siempre trabajando articuladamente con las provincias y los municipios". Hoy, en el país, "está instalado que las drogas son ilegales y que son de jóvenes nada más", describió la secretaria Torres y continuó: "Trabajamos fuertemente para decir que lo que más se consume en Argentina, en todas las provincias, es el alcohol, una droga legal y las consecuencias del consumo de alcohol son tremendas". "Desde que empezó el año llevamos un récord de accidentes al volante por el tema del alcohol que es gravísimo. Entonces desde SEDRONAR, hacemos campaña en los Peajes junto al sindicato de SUTPA, que nos acompañó a pegar los carteles; con las fuerzas de seguridad que estén capacitadas en cada provincia, en relación a qué hay que hacer con esa persona que consumió de más", explicó luego y cerró: "No debemos naturalizar el consumo de alcohol nunca y más ahora que estamos atravesando una pandemia, si en el medio ocupamos el sistema de salud con un consumo problemático, saturamos el sistema".