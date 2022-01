Efemérides del día de la fecha, 6 de Enero

DÍA DE REYES Este festejo de origen católico conmemora la adoración al niño Jesús por parte de los Reyes Magos a la vez que constituye un símbolo del reconocimiento de Jesucristo como Rey y salvador de la humanidad. En el Evangelio de San Mateo se cuenta que Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron desde Oriente guiándose por una estrella que los condujo a Belén: "Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra". El oro le fue otorgado por su naturaleza real, el incienso por su naturaleza divina y la mirra (sustancia para embalsamar a los muertos) representaba el sufrimiento y futura muerte de Jesús. Más adelante, en el siglo XIX, España empezó a celebrarlo dándole regalos a los niños y, con el correr de los años, llegó a Latinoamérica. Tradicionalmente, los más pequeños les escriben una carta a los Reyes Magos y ponen los zapatos, junto con agua y pasto para los camellos, debajo del árbol. Además se come la Rosca de Reyes.



FALLECE RICARDO PIGLIA Ricardo Emilio Piglia Renzi nació el 24 de noviembre del año 1941 en Adrogué, Buenos Aires. A causa del golpe de Estado del año 1955, la familia Piglia se instaló en Mar del Plata, donde Ricardo comenzó a escribir. Más tarde, se formó en Historia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y comenzó a trabajar en distintas editoriales de Buenos Aires. Por otra parte, en el año 1964, fue premiado en el II Concurso de la revista El escarabajo de oro por su cuento "Mi amigo". Cinco años después, dirigió "Cuentos policiales de la serie negra", colección de policiales en los que difundió obras de Dashiell Hammett y Raymond Chandler. A raíz de la mención que recibió en el VII concurso Casa de las Américas publicó su primer libro, "Jaulario", en el año 1967. A éste le siguieron "La invasión" (1967), "Nombre falso" (1975), "Respiración artificial" (1980), "La ciudad ausente" (1992), "Plata quemada" (1997) y "Blanco nocturno" (2010): "Todas mis novelas están hechas del mismo modo, como si yo fuera, digamos irónicamente, un escritor conceptual que tiene una idea fija y escribe novelas para hacer posible una conversación final entre los personajes". Asimismo se destacan "Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación" (2015), "Los diarios de Emilio Renzi. Los años felices" (2016) y "Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida" (2017). Falleció en el año 2017 en Buenos Aires.



SE LANZA "ONE THING" Un día como hoy en el año 2012, One Direction lanzaba el sencillo "One thing". Perteneciente al álbum "Up all night" (2011) y compuesto por Savan Kotecha junto a Carl Falk y Rami Yacoub, la canción fue originalmente escrita como dos sencillos diferentes: "Un tenía un verso muy bueno y el otro el coro. Así que simplemente fusionamos las dos canciones. Cuando lo hicimos, todo encajó en su lugar" aseguró Falk.