Ramsés Cascú es parte de Mutual Policial de Formosa, mientras Jonás Ponzio y Juan Manuel Giuletti juegan para River Plate, donde también está el zarateño Giuliano Turcitu, otro jugador formado en el Club Ciudad de Campana. Este jueves, en la ciudad de Paraná, se pondrá en marcha el primer "tour" de la Liga Argentina de Vóleibol, máxima competencia del país que este año contará con la participación de tres jugadores campanenses: el central Ramsés Cascú (20 años), el armador Juan Manuel Giuletti (19 años) y el opuesto Jonás Ponzio (21 años). El primero jugará en Mutual Policial de Formosa, equipo que estará debutando en la Liga Argentina y que a finales del año pasado se coronó campeón de la Copa ACLAV en Mar del Plata. Por su parte, Giuletti y Ponzio serán parte del juvenil equipo de River Plate que también integra el zarateño Giuliano Turcitu (18), otro jugador formado en las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana al igual que Cascú y sus compañeros Millonarios. La actividad en el Parque Berduc de la capital entrerriana se dividirá en seis jornadas de juego (cinco partidos en cada una). Hoy, la acción comenzará con Once Unidos de Mar del Plata vs Monteros Vóley de Tucumán. Luego, a las 11.00 de la mañana será el debut de Mutual Policial frente a Ciudad Voley, en el primer juego con participación campanenses. Posteriormente se medirán: Obras de San Juan vs Unión Vecinal de Trinidad y UPCN de San Juan vs Defensores de Banfield. Y en el cierre de la jornada, desde las 21.00 horas, River Plate se enfrentará al local Paracao. En esta primera fecha queda libre Gigantes del Sur, de Neuquén. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports y TyC Sports Play.



JONAS PONZIO, CARTA OFENSIVA DE RIVER PLATE.