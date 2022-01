Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

Breves: Deportivas

6 de Enero de 2022







COPETTI SIGUE 1º EN QUADS El cordobés Pablo Copetti (46 años), quien cuenta con la asistencia del equipo campanense MX Devesa, se mantiene al frente de la clasificación general de los Cuatriciclos en el Rally Dakar 2022. Ayer culminó en el cuarto puesto de la cuarta etapa (464 kilómetros) y cuenta ahora con una ventaja de 14m20s sobre el francés Alexander Giroud. El ganador del día fue el bonaerense Manuel Andújar, que avanzó al cuarto lugar de la general y quedó a 29m08s del cordobés. "Fue una etapa larga con piedras, arena y tierra", contó Copetti en sus redes sociales. "Mi ventaja no basta en quads para poder controlar la carrera. Cuando surge un problema, del tipo que sea, se pierden como mínimo 10 minutos. Mi estrategia es seguir atacando en todas las etapas en las que salga detrás y ser prudente cuando me toque abrir", agregó en declaraciones al sitio oficial del evento.



MOTOS Y AUTOS En Motos, el salteño Kevin Benavídes tuvo un mal día (fue 16º en esta cuarta etapa) y cayó al 10º puesto de la General, donde se ubica a 25m12s del líder, el británico Sam Sunderland. Y en Autos, tampoco fue una buena jornada para el mendocino Lucio Álvarez, que fue 10º en la etapa y perdió dos escalones en la clasificación acumulada: ahora se ubica 5º, a más de 53 minutos del qatarí Nasser Al-Attiyah. El quinto parcial del Rally Dakar 2022 se desarrollará este jueves, con salida y llegada en Riyadh (será el tercero en disputarse con forma de bucle). El circuito se compondrá de 346 kilómetros computados y 214 de enlace. MESSI VOLVIÓ A PARÍS Después de haber dado positivo de coronavirus en Rosario, donde pasó las Fiestas, Lionel Messi superó el contagio y ya se encuentra nuevamente en París. "La prueba realizada por Leo Messi resultó negativa para Covid-19. Ha llegado a París y volverá a formar parte del grupo en los próximos días", comunicó el club en un breve informe. El rosarino, quien se testeaba cada 24 horas, recibió el alta en la noche del martes tras el PCR negativo y pudo viajar pasada la medianoche en su avión privado, acompañado por su familia. ESCÁNDALO EN AUSTRALIA El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, fue deportado de Australia al no permitírsele el acceso al país "por no tener en regla la documentación que le habilite la exención médica requerida para los no vacunados". El tenista estuvo retenido durante ocho horas en el Aeropuerto Internacional Tullamarine, en Melbourne, antes de que se le oficialice que "debe abandonar el país este mismo jueves, porque no logró demostrarle a la Fuerza Fronteriza local la evidencia suficiente para su exención médica", explicaron medios locales. Djokovic había sido habilitado para jugar el Abierto de Australia (donde ostenta 9 títulos) con una medida excepcional que solamente a él le permitía participar sin tener aplicada ningún tipo de vacuna contra el coronavirus, algo que constituye una exigencia inexcusable para el resto de los tenistas intervinientes, una situación que ya había despertado grandes polémicas en torno a la organización de este Grand Slam. ARGENTINA ELIMINADA En la última fecha del Grupo D de la ATP Cup, Argentina cayó 3-0 ante Polonia y no pudo avanzar a las semifinales del certamen. En los singles, Federico Delbonis cayó 6-3 y 7-6 ante Kamil Majrchzak, mientras Diego Schwartzman cedió 6-1 y 6-4 frente a Huber Hurkacz. Finalmente, en el Dobles, Máximo González y Andrés Molteni perdieron 7-6 y 7-6 con Szymon Walkow y Jan Zielinski.

