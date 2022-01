Además, las autoridades sanitarias locales anunciaron que ya no se testean personas asintomáticas o positivas por nexo epidemiológico. En ese sentido remarcaron que la capacidad de toma y análisis de muestra está "colapsada". Este jueves Campana registró la segunda mayor cifra de nuevos casos diarios. El sistema de salud público de Campana ya no realizará hisopados a personas asintomáticas o que sean positivas por nexo epidemiológico: así lo confirmaron este jueves desde la Secretaría de Salud municipal, tras señalar que la capacidad de toma de muestras y análisis ha quedado "colapsada". En ese sentido, la cúpula de la cartera sanitaria solicitó extremar las medidas de prevención y "usar la herramienta a mano" que es la vacunación. Este jueves se informaron 269 nuevos contagios, la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. El pico se había registrado un día antes, cuando se notificaron 301 pacientes nuevos. Así, transcurridos apenas siete días, enero ya acumula 926 contagios, 252 más que los detectados a lo largo de todo diciembre. Por fortuna, el número de fallecidos sigue invariable: en los últimos 4 meses solo se registró una víctima mortal. Desde ese día, 13 de octubre, el conteo de muertes en la ciudad se mantiene en 308. Ayer Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud del Municipio, confirmó que la variante Ómicron "es más contagiosa" pero remarcó que ocasiona "síntomas más leves" que las cepas que se vieron en invierno. Por tal motivo, hasta el momento la ocupación de camas por internación COVID "es baja" en el Hospital Municipal San José. "Lo más importante es transmitir quiénes no deben concurrir a hisoparse", comenzó subrayando la funcionaria, en ronda de prensa para actualizar el escenario sanitario local. En este sentido, Penovi explicó que tanto las instituciones públicas como privadas de Campana no pueden seguir absorbiendo la demanda diaria de testeos y compartió el criterio que empieza a aplicar su cartera para determinar qué paciente accede a un diagnóstico por laboratorio. El nuevo protocolo de testeo y aislamiento toma en cuenta las dosis de vacunas anti COVID recibidas. Así, quienes tuvieron su segunda o tercera aplicación hace menos de cinco meses y son positivos, deben aislarse siete días. Por su parte, los contactos estrechos de un positivo con esquema de inmunización completo deben recluirse por cinco días. Además, se anunció que sea en el caso de los asintomáticos como de los positivos por nexo con o sin síntomas, no se realizarán más hisopados con el objetivo de descomprimir la demanda, que hoy y solo en el sector público se ubica en las 500 muestras por días. Esto provocó que incluso se redirigiera personal de los CAPS a los esfuerzos de testeos. La titular de la cartera municipal de Salud, Cecilia Acciardi, comentó al respecto que el foco pasa en estos momentos "por tratar de dar respuesta a las necesidades de la población y contener la transmisión" y recordó que el "hisopado no es una urgencia", salvo en los casos de pacientes con síntomas graves, cuya muestra se toma en la Guardia. El horario para acceder al testeo en el Hospital es de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Las colas suelen comenzar tan temprano como a las 5 de la mañana. Las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a acceder o mantener actualizado su esquema de vacunación porque "los que se están complicando son los pacientes" que no están protegidos. Por el contrario, en los pacientes inmunizados la infección de Ómicron suele vivirse con "síntomas gripales, fiebre, lumbalgia y mucho dolor de cuerpo y cefalea", sin que el cuadro evolucione de esa instancia. "Si hay una herramienta que puede evitar una enfermedad grave, ¿por qué no la utilizamos?", cuestionó Penovi, reiterando el pedido a la comunidad para que acceda a sus dosis. Además, reveló que los nuevos casos se están concentrando en la población "que va a trabajar o sale y se expone", con los adultos mayores estando "más protegidos" a partir de la inoculación y la menor circulación en la vía pública. "No somos futuristas. Sabemos que Ómicron es más contagiosa, que provoca síntomas leves, solo más graves en pacientes con factores de riesgo, pero no sabemos si va a mutar: por eso tenemos que seguir cuidándonos y usando la herramienta al alcance de la mano que es la vacunación", recalcó la médica.

