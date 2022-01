Tenaris reducirá el 30% de emisiones de Co2 hasta el 2030

Manuel Frávega, gerente regional de ambiente de la empresa, anunció la firma de un acuerdo de cooperación mutua con Fundación Rewilding Argentina, y además presentó sus objetivos en materia ambiental.

El Gerente Regional de Ambiente de la empresa Tenaris, Manuel Frávega, explicó en diálogo con Pablo Gago del programa radial "Futuro Sustentable", como es el plan de descarbonización de la empresa.

"Paolo Rocca, CEO de la compañía, anunció públicamente el compromiso de descarbonización de Tenaris para 2030. Esto consiste en disminuir la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono en un 30% comparada a las del 2018. Sobre esa base, todas las plantas estamos trabajando en inversiones para lograr y contribuir a esa disminución. Una de las iniciativas es incorporar más chatarra ferrosa en nuestro sistema productivo, que es uno de nuestros insumos críticos en el sistema productivo. También trabajamos en eficiencia energética", explicó Frávega.

"Tenemos una agenda muy ambiciosa y diversa. Hace cinco años que nos vienen distinguiendo en materia de sustentabilidad. Pero en materia de ambiente, tenemos una inversión dura en tecnologías y procesos productivos. Invertimos en una planta de tratamiento de efluentes en Campana, donde está nuestra planta productiva. También tuvimos el voluntariado ambiental en octubre, el primero de Tenaris de Argentina. Fuimos al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y nos dedicamos todo el día a hacer mejoras allí".

La empresa alcanzará este objetivo utilizando una mayor proporción de chatarra de acero reciclada en la mezcla metálica, realizando inversiones para incrementar la eficiencia energética y el uso de energías renovables para parte de sus requerimientos energéticos.

"Daremos transparencia y evaluación adicionales a este programa, que será seguido trimestralmente en nuestro Directorio. Esto se convertirá en una parte cada vez más importante de nuestra agenda en los próximos años", dijo Paolo Rocca, Presidente y CEO de Tenaris, durante la conferencia telefónica anual sobre resultados.

Este objetivo forma parte de la meta más amplia y a largo plazo de alcanzar la neutralidad de carbono. Esto dependerá del desarrollo de tecnologías emergentes y de las condiciones regulatorias y del mercado, que incluyen la fijación de precios del carbono y la atención al cliente. Para promover este objetivo, Tenaris buscará activamente el desarrollo de tecnologías que involucren el uso de hidrógeno y captura de carbono junto con otros socios, incluida nuestra empresa afiliada Tenova, y participará en proyectos piloto como el que anunciara recientemente para utilizar hidrógeno en la acería de Dalmine, en Italia.

Además, a mediados de 2021 Tenaris se integró como miembro del Global CCS Institute, un grupo de expertos internacional cuya misión es acelerar el despliegue de la captura y almacenamiento de carbono (CCS), una tecnología vital para abordar el cambio climático.

CCS es una tecnología fundamental en el camino hacia la neutralidad de carbono. Su capacidad para eliminar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en su origen y de permitir reducciones a gran escala de CO2 ya en la atmósfera lo convierten en una parte esencial de la solución.

"Unirnos al Global CCS Institute nos permite fortalecer la red relacionada con los procesos de descarbonización y aportar la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestros años de investigación y desarrollo en conexiones premium para ofrecer soluciones efectivas al mercado", dijo Marcelo Ramos, Director de Tecnología de Tenaris.

Tenaris está desarrollando productos dedicados para transporte y almacenamiento de CO2 y ha sido seleccionada recientemente para proveer los tubos para el gasoducto principal en el proyecto pionero de transporte y almacenamiento CO2 Northern Lights en Noruega.

ALIANZA CON LA FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA

Tenaris continúa fortaleciendo su alianza con la Fundación Rewilding Argentina y recientemente anunció la firma de un acuerdo de dos años de cooperación mutua para diversos proyectos de conservación ambiental en parques nacionales y áreas de reserva en las provincias de Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Cruz.

En el marco del acuerdo, Tenaris se comprometió a donar un total de 1.800 tubos de acero. Sumados representan cerca de 17 kilómetros de tuberías, que se utilizarán en la construcción de cercas y alambrados, corrales, jaulas, aviarios, puentes y muelles, entre otros recursos que Fundación Rewilding emplea para sus actividades de reintroducción y fortalecimiento de poblaciones de especies nativas como el yaguareté, la nutria gigante, el ocelote, el guacamayo del parque nacional y reserva natural Iberá (Corrientes); el yaguareté, la nutria gigante y el guanaco del parque nacional El Impenetrable y alrededores (Chaco); y el huemul, los guanacos y diversas aves de dos áreas de la Patagonia (Chubut y Santa Cruz).

"Este es un proyecto que nos llena de orgullo, alineado con la visión de ayudar a nuestras comunidades para que crezcan y prosperen; y con nuestra responsabilidad de respetar y preservar el ambiente para un ecosistema saludable", destacó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris, Cono Sur.

Los tubos donados por Tenaris están hechos de acero, un material 100% reciclable. Cada vez que es fundido y reutilizado para crear nuevas aplicaciones, sus propiedades se conservan inalteradas. El 82% del acero producido por Tenaris proviene de material reciclado.

Frávega explicó a Gago que "Tenaris no dudó un minuto en apoyar este proyecto, que lo lidera con mucho profesionalismo la Fundación Rewilding Argentina. Tenaris es una empresa de excelencia industrial, y como tal tiene altos estándares de funcionamiento, y una colaboración y cooperación con la comunidad en la que está insertada. Lo interesante de este proyecto es que no está ubicado cerca de nuestras instalaciones, en Campana. Pero el Parque Nacional Iberá tiene la particularidad de ser un tesoro natural de Argentina. Este proyecto no solo trata de conservar muchas especies en peligro de extinción en el Parque, sino también trata de aumentar su población y reintroducirlos en su hábitat natural. Es un proyecto muy ambicioso. Incluso Leonardo Di Caprio y National Geographic lo han reconocido".

"Para Tenaris es un orgullo contribuir a la conservación ambiental. Es un enorme orgullo y hubo un gran involucramiento de toda la gente, porque es para proteger a la biodiversidad. Los tubos se van reservando en nuestra planta industrial. Tienen que cumplir ciertas especificaciones técnicas para que se puedan construir los corrales y demás. Se van acumulando como una orden interna. Una vez que se cumple con la cantidad que se va a donar, que fueron 900 este año, se empiezan a enviar con camiones, se hacen las licitaciones correspondientes y se envían a Iberá. Es un proceso de preparación que lleva tiempo" concluyó Manuel Frávega.