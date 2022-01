CABA abrirá tres nuevos vacunatorios en escuelas para acelerar la inmunización y se ampliará la capacidad de realización de testeos diarios. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que debido al "crecimiento exponencial de contagios" de Covid en los últimos días, la Ciudad abrirá tres nuevos vacunatorios en escuelas para acelerar la inmunización y se ampliará la capacidad de realización de testeos diarios. El mandatario porteño, en ese marco, buscó llevar tranquilidad a la población y señaló que si bien existen un récord de casos positivos, "la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene baja, crecen los contagios pero no las internaciones". "El pico de internaciones fue en mayo, cuando la ocupación superó el 80%, hoy con 12 mil casos estamos en el 10%. La razón de esto es la vacuna, que no impide el contagio pero hace un cuadro más leve que no requiere internación", explicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que encabezó en la sede del gobierno de la Ciudad, acompañado por el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós. Sobre las nuevas iniciativas que se comenzarán a adoptar, el jefe de gobierno señaló que la Ciudad va a "acelerar aún más las terceras dosis y si va a acortar el intervalo de la segunda a la tercera dosis de cinco meses a cuatro meses".