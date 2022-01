Durante 2021, la recaudación bonaerense creció 17% por encima de la inflación

El Impuesto Inmobiliario, en todas sus plantas, aportó en 2021 un total de $63.282 millones, con un incremento interanual de 49,2%. Por su parte, Automotores y Embarcaciones Deportivas sumaron $58.709 millones, con un crecimiento de 55,9%. Los recursos propios de la provincia de Buenos Aires alcanzaron en el transcurso de 2021 un total de $791.479 millones, monto que representa una suba interanual de 69,5%, y un crecimiento real del 17% si se tiene en cuenta el nivel de inflación para el período. Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación, subrayó que "esa mejora fue resultado de las medidas de administración tributaria dispuestas por el gobernador Axel Kicillof para favorecer la recuperación de los sectores productivos, las pymes y el conjunto de pequeños y medianos contribuyentes, lo que fortaleció la reactivación de la economía". "Veníamos de una crisis de cuatro años a la que se sumaron otros dos de pandemia. Eso hacía necesario cambiar la lógica de fiscalización y recaudación llevada adelante por ARBA. Hoy en la Provincia recaudamos mejor, con leyes que bajaron impuestos a la gran mayoría de la sociedad y se centraron en generar recursos genuinos con tributos más progresivos", sostuvo Girard en Mar del Plata, donde coordina las acciones de verano que está desarrollando el organismo en la costa. El titular de la Agencia de Recaudación destacó que "en materia de fiscalización, pusimos el foco en combatir la evasión entre los sectores de mayor patrimonio e ingresos concentrados, al tiempo que simplificamos y logramos hacer mucho más fácil el cumplimiento tributario de quienes poseen menor capacidad contributiva. En otras palabras, fuimos estrictos con el incumplimiento por arriba de la pirámide social, y redujimos la informalidad por abajo". Las transformaciones en materia tributaria impulsadas por la Provincia y la reactivación de la economía posibilitaron que, en el transcurso de 2021, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos creciera 70,8%, totalizando $579.174 millones. En términos reales, ese incremento alcanzó el 17,1%, considerando la variación de precios del año. En el tributo de Sellos la recaudación llegó a $67.046 millones anuales, con una suba de 81%, que refleja el dinamismo de la actividad económica y un mayor nivel de consumo. Girard resaltó que "el crecimiento de recursos que registra hoy la Provincia no se va por la canaleta de los intereses de la deuda externa, como sucedía antes, sino que son ingresos que vuelven a cada bonaerense en forma de atención médica, infraestructura pública, programas de asistencia productiva y contención social". "Ahora tenemos un Estado presente e igualador, que piensa la provincia de Buenos Aires a largo plazo y desarrolla inversiones que darán sus frutos en los próximos años. Porque como plantea el gobernador Kicillof, para salir de una crisis de 6 años, hace falta un plan de reconstrucción de 6 años. Y en eso estamos trabajando", enfatizó el director de ARBA. El Impuesto Inmobiliario, en todas sus plantas, aportó en 2021 un total de $63.282 millones, con un incremento interanual de 49,2%. Por su parte, Automotores y Embarcaciones Deportivas sumaron $58.709 millones, con un crecimiento de 55,9%. Los planes de regularización totalizaron $21.012 millones, con una suba de 111,5% que muestra la amplia aceptación que tuvieron las moratorias impulsadas por la Provincia para posibilitar la cancelación de deudas en el contexto de pandemia. Otros ingresos tributarios aportaron durante 2021 un monto global de $2.257 millones. Datos del mes de diciembre En diciembre último, la recaudación de la provincia de Buenos Aires sumó $73.652 millones, con una suba de 59,7% interanual. Si se tiene en cuenta la variación del nivel de precios del período, los ingresos del mes representaron un crecimiento real del 5,8%. La mejora en la actividad económica, que puede observarse en el creciente nivel de ventas registrado durante el último mes de 2021, impulsó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que alcanzó $61.100 millones, con un aumento de 68%. Medido en términos reales, ese monto recaudado supone un incremento de 11,3%, muy por encima de la evolución de precios domésticos. El tributo de Sellos aportó en diciembre $6.569 millones, con una suba de 56,2%. En tanto que el Impuesto Inmobiliario totalizó $1.374 millones; por Automotores y Embarcaciones Deportivas se recaudaron $1.897millones; los planes de regularización proporcionaron $2.003 millones y otros ingresos tributarios agregaron $709 millones. Acciones de fiscalización Girard se encuentra en la costa coordinando las acciones de fiscalización que ARBA está desarrollando para reducir la evasión y el incumplimiento en sectores concentrados de la economía y segmentos de alta capacidad contributiva. En uno de esos controles, ayer se detectaron en Pinamar dos flamantes edificios que no habían sido declarados por las empresas constructoras para evadir el pago del Impuesto Inmobiliario. La labor fiscalizadora de ARBA durante el verano abarca grandes establecimientos comerciales, barrios cerrados y viviendas de lujo, vehículos de alta gama, controles sobre camiones que trasladan mercadería, verificación de alquileres temporarios no declarados en estancias rurales y otras acciones de notificación de deuda en diferentes rubros. En forma complementaria a la fiscalización, el organismo instaló varios puestos de atención al público, que posibilitan a quienes están en la costa realizar pagos, consultar deuda, suscribir planes de regularización y resolver cualquier tipo de consulta tributaria. Además, se implementaron diversas acciones de difusión para que las y los contribuyentes bonaerenses conozcan las ventajas del nuevo sistema de Ingresos Brutos Simplificado que, entre otros beneficios, favorece a monotributistas al no exigirles presentar declaraciones juradas y eliminar las retenciones en cuentas bancarias, cobros con tarjetas, etc.

