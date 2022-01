ANUNCIO Y CAÍDA Los bonos emitidos tras el canje de deuda de 2020 cayeron este jueves un 2,5% en promedio, mientras que el riesgo país trepó a 1.789 puntos, luego de que el Gobierno admitiera dificultades para cerrar un acuerdo con el FMI. Además, la cotización del dólar aumentó en todas sus variantes, siendo las operadas a través de la Bolsa de Comercio las de mayores subas. Los bonos Globales, que salieron al mercado en septiembre de 2020 -tras la reestructuración de la deuda con los bonistas privados- fueron emitidos en dólares y son la referencia de la deuda argentina en el exterior. Esos papeles, en apenas cuatro días hábiles de 2022, acumularon una baja de 6% en promedio. La tendencia negativa con la que operan estos títulos públicos se profundizó este jueves, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que con el FMI "no hay acuerdo en el sendero fiscal".



MARCADO CRECIMIENTO La industria y la construcción cerraron 2021 con marcado crecimiento, con incrementos interanuales de 10,1% y 8,4%, respectivamente, en noviembre, según datos del INDEC. Estudios privados adelantaron que, aunque menor ritmo, la expansión se mantuvo en el último mes del año pasado. Tomando como base las cifras del organismo oficial, la actividad manufacturera acumuló trece meses consecutivos de crecimiento y entre enero y noviembre la suba acumulada es de 16,3% contra el mismo período del año pasado. Favorecido por el cierre de las importaciones, el sector de prendas de vestir es el de mayor alza: 67,1%, al mismo tiempo que los precios también se disparan hasta un 70% por encima de un año atrás. En tanto, la construcción también suma 13 meses consecutivos de resultados anuales positivos y de acuerdo al INDEC su nivel es 23,1% superior al que se registró previo a la pandemia. REYES SOSPECHADOS Los tres Reyes Magos fueron requisados y demorados por la Policía de Santa Fe debido a que fueron acusados de un robo que finalmente se comprobó que no cometieron, en un hecho ocurrido en Rosario mientras repartían juguetes para los chicos. Fuentes policiales informaron que el insólito episodio ocurrió en la Peatonal Córdoba, donde una mujer afirmó que Melchor, Gaspar y Baltasar le habían robado su teléfono celular. Fue así que la víctima dio aviso a la Policía y los tres hombres vestidos de Reyes Magos fueron puestos contra la vidriera de una librería para ser requisados en forma minuciosa. La particular escena fue vista por muchos chicos y filmada por los transeúntes que caminaban por ahí. VA POR LA CUARTA El presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció este jueves que a partir del próximo lunes 10 de enero el país iniciará la aplicación de una cuarta dosis de vacunas contra la Covid-19, proceso que comenzará con personas inmunodeprimidas. Desde el palacio de la Moneda el mandatario chileno destacó que "esta segunda dosis de refuerzo iniciará con la población inmunocomprometida porque necesitan reforzar su esquema con mayor urgencia". El jefe del Ejecutivo añadió que como parte de este nuevo impulso a partir del 7 y hasta el 13 de febrero se "extenderá esta vacunación a toda la población de 55 años o más, quienes posean seis meses desde su última dosis de inmunización; así como también al personal de Salud y aquellas personas con mayor nivel de riesgo". "Con esta cuarta dosis buscamos mantener esa posición de liderazgo, en el enfrentamiento y control al virus del Sars-Cov-2 a nivel mundial; y proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas. La nueva variante Ómicron se está expandiendo aceleradamente en el mundo entero; y aunque en menor proporción también lo está haciendo a Chile".