Queridos y respetados vecinos: finalizó el año y en mi vida han sucedido acontecimientos inolvidables. Pude comprender cuando Madre Naturaleza me repetía: "Hijo, cree en los hombres". Según se cuenta en el barrio San Jacinto y Otamendi, anécdotas sobre mi vida, antes de que fuera infectada, maltratada y casi destruida. Allí muchos aprendieron a nadar, conseguían hierbas para alimentar los animales, muchos pescaban y el equilibrio entre los humanos y la naturaleza era casi perfecto. Desconozco qué sucedió después, empecé a ser visitada por humanos que venían en autos nuevos y tiraban hierros, bolsas de basura... Me fueron ahogando y casi muero. Pero Madre Naturaleza envió a unos hombres llamados "Amigos de la laguna" y comenzaron a limpiarme. Ocho contenedores repletos de desperdicios sacaron de mis entrañas. Y comencé a respirar y volvieron las bandadas de patos, los juncos florecieron y lo más bello me sucedió hace unas noches: ya dormía y la música de una guitarra me despertó, reconocí la bella voz de Mariela que me hizo cosquillitas en el alma, el brindis, los proyectos de la construcción de la escuela. Entonces me sentí halagada y quería agradecer en el diario para que todos sepan que estoy sanando. Por suerte la cuentera del barrio, me dijo: "Tranquila, yo le aviso a todos". Me enjuagué una lágrima (sí, la naturaleza llora) y le pedí que agradeciera a los muchachos de La Auténtica Defensa y al señor de los contenedores por su ayuda. A los habitantes que no saben dónde llevar sus desperdicios, a ellos les suplico, averigüen en el Municipio qué hacer con ellos, dónde depositarlos, no hagan de la laguna un basural. Amigos de la laguna, gracias por volverme a la vida. Vecinos, si yo respiro, también mejorará su barrio. PD: Agradezco a la cuentera Cristina Blotta DNI: 5.875.122