Lic. Lucia Cortinovis

Se termino diciembre un mes donde abundan muchas celebraciones donde terminamos comiendo y bebiendo más de lo común , si esto lo sumamos a la poca actividad física realizada como resultado tenemos una predisposición a aumentar de peso o incluso, llegar a tener algún trastorno digestivo. ¿Qué podemos hacer para volver a sentirnos bien después de estas comidas? No te dejes llevar por los medios, los influencers, y toda persona no profesional de la nutrición que aconsejan métodos rápidos de descenso de peso como dietas milagros, dieta détox, ayunos prolongados, entre otros. La dieta détox pueden causarnos importantes carencias nutricionales, además de estresar a nuestro organismo generando más hambre o ansiedad. Por otro lado, el hacer ayuno prolongados nos generara más hambre y esto puede afectar a nuestro metabolismo. No existe ningún alimento ni ningún método que sea depurativo y desintoxiquen nuestro organismo. Lo mejor que se puede hacer es volver a una alimentación saludable realizando algo de ejercicio físico. Por eso te compartiré algunos consejos nutricionales para que puedas retomar con la rutina después estas comidas. - Consumí más frutas y verduras: nos ayudara re incorporar vitaminas, minerales y nutrientes que nuestro cuerpo necesitas. - Consumí cereales integrales, legumbres, carnes, pescados. - Consumí mas agua: Nos ayudara a mantenernos hidratados, es muy común que, en fechas como la Navidad, año nuevo o incluso en el verano, no se toma suficiente agua y se consume mucho más alcohol o gaseosas que no nos hidratan, sino que nos Deshidratan. - Realiza ejercicio físico: Si estuviste haciendo poco retoma con tu ejercicio físico, movete más y si todavía no comenzaste, empieza de a poco a sumar más movimiento. - Recupera el patrón de sueño: El sueño se altera y, además, nos sentimos más cansados e incluso agotados. Es importante, que hagamos uso de un buen descanso. De esta manera ayudaremos a que el metabolismo se recupere y vuelva a su estado normal. - Cambia tu hábitos alimenticios: Volver hacer las cuatros comidas, come más despacio, incorpora alimentos saludables. Es importante que nos centremos en mantener una buena alimentación durante todo el año, además de mantenernos físicamente activos. De esta manera no solo conseguiremos que estas celebraciones no sean significativas para alterar nuestros hábitos alimentarios, sino que nos resultará mucho más fácil recuperarnos y volver a la rutina habitual.



Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición (MP: 4151 / MN: 8929) - Universidad Favaloro