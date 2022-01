Gotitas mágicas llamadas Flores de Bach

P U B L I C



Muchos son los pacientes que me suelen decir: "alguna vez escuché pero no sé nada de las Flores", por eso me pareció importante contarles para que se aplican las Flores y porque se indica una fórmula a cada paciente. En más de 30 años de Terapeuta he escuchado desde: "¿se comen?", "yo tomo más porque no me hacen efecto", hasta "tomá las que tomó mi hermana que le hicieron bien". Las Flores de Bach fueron descubiertas por el médico inglés Dr. Eduard Bach, quien investigó entre los años 1928 y 1936 las propiedades de 38 flores de la campiña inglesa aplicables a distintos problemas emocionales. Así llegan a nuestros días las Flores de Bach, esencias que son recetadas por los Terapeutas Florales. Los nombro porque es necesario que tengamos una entrevista con el paciente, ya que las flores son 38 y justamente el paciente tomará alrededor de 4 a 7 Flores, motivo por el cual no se deben tomar cualquiera que le hizo bien a otra persona ya que cada uno es una persona diferente, y obviamente está atravesando momentos distintos. Si bien estas gotitas son inocuas, y las puede tomar desde una persona que acaba de tener un accidente, hasta un bebé o cualquiera de nosotros atravesando todas las situaciones emocionales que pasamos en nuestra vida; es necesario saber cual si…y cual no. Mi consejo a alguna persona que dice: "yo tomo más porque no me hace efecto", es indicarle que ciertamente las Flores le van a hacer efecto, solo que la GRAN ANSIEDAD que tiene, no le permite acompañar el tratamiento. Las Flores de Bach son 38 esencias que nos ayudan a transitar situaciones difíciles como el miedo, la culpa, nostalgia por situaciones vividas; hasta una fórmula para rendir un examen el que sin duda vivimos con mucho estrés. Como Terapeuta Floral observo que en los tiempos difíciles que atravesamos, el inicio de tratamientos florales ha ido en aumento; justamente porque aplican de manera directa a nuestras emociones y siempre de una manera natural. Muchas veces me consultan pacientes que además de atravesar situaciones de depresión, o culpa, o inseguridad, o miedos…..no sólo están afectados emocionalmente sino que ya todo ha afectado también su cuerpo físico. Así mismo enfermedades de la piel como el Vitiligo o la Psoriasis son enfermedades psicosomáticas que no se terminan con un tratamiento dermatológico. Ya que todas las dolencias de nuestro cuerpo emocional muchas terminan afectando nuestro cuerpo físico. Justamente estas terapias suelen ser complementarias de otras, que ayudan a serenar la cabeza del paciente como lo es el Mindfulness, una meditación diferente para realizar una terapia de manejo del estrés, ese estrés mental que muchas veces termina causando afecciones en nuestro cuerpo. Ante la pregunta, si un paciente que está atravesando cáncer puede tomar Flores, la respuesta es claramente SÍ, porque sin duda también está atravesando un sinfín de situaciones emocionales que lo angustian y a través de las Flores va a encontrar paz, alivio de su angustia y tantas otras cosas. Las Flores de Bach son muy indicadas para personas hipertensas, diabéticas, cardíacas, o también depresivas entre otras patologías; ya que no llegaron a esos diagnósticos por casualidad, sino por una patología de base emocional que con el correr del tiempo fue desencadenando otras. Ante la toma de estas gotitas mágicas, vas a sentir que tu mente se empieza a acomodar como un rompe cabezas. Te espero con la barita mágica, mientras acompaño tu proceso. Un cariño.



SANDRA MORENO Terapeuta Instagram: @espacioterapeuticozonanorte