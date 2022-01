Vacaciones con mascotas: recomendaciones para un viaje seguro

(Por InfoGEI) - Al momento de planificar vacaciones es necesario tener en cuenta qué transporte se va a utilizar para llegar a destino, ya que a partir de eso se conocerán las normas y dispositivos de seguridad para cada medio de transporte. Sin embargo, antes de salir de viaje, es imprescindible vacunar contra la rabia y desparasitar a los perros y gatos ya que esa inmunización es de carácter obligatorio una vez al año. La desparasitación también debe hacerse periódicamente y es importante realizarla antes de las vacaciones, para que los animales no eliminen parásitos al medio ambiente al que se visita. Durante el traslado, hay que llevar siempre a las mascotas con método de sujeción seguro (canil, correa, collar y bozal en caso de ser necesario). Es importante no dejarlas pasear sueltas, ya que al estar en un lugar diferente al habitual pueden desorientarse y perderse. Por eso es importante también colocarles la chapita identificatoria con sus datos y el teléfono del dueño para que se puedan comunicar en caso de que se extravíen. Si el viaje es muy largo, hay que bajar a las mascotas cada tanto para que hagan sus necesidades y beban agua fresca. En ningún caso deben descender sin correa. Además, se recomendó que la mascota permanezca en la parte trasera del auto y atada con una correa especial o arnés, llevar algún juguete de uso habitual por si se pone nervioso, disponer hidratación y ventilación permanente, y no dejarlos solos en ningún momento. Otro de los consejos es que no se deben exponer a los animales durante las horas de calor en lugares sin reparo del sol y, en la playa, hay que tener en cuenta que pueden quemarse los pulpejos si se los llevan caminando por la arena seca. Además, se debe llevar bolsas para juntar sus excrementos.