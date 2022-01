El cordobés, que cuenta con la asistencia del equipo MX Devesa, tuvo problemas de navegación en la primera parte y tras la interrupción reclamó que se revea la forma en la que se tomaron los tiempos para el parcial. Quedó 2º en la General. Ayer se desarrolló la quinta etapa del Rally Dakar 2022, con un trazado especial de 421 kilómetros en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Sin embargo, ni las motos ni los cuatriciclos pudieron completar el parcial que fue interrumpido por la movilización de medios aéreos para asistir a algunos competidores. Y la forma en que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) resolvió la etapa generó malestar en el cordobés Pablo Copetti, quien llegó al jueves como líder de la General en cuatriciclos: "Estoy a la espera de si cambian la decisión que tomó la FIM al cortar la carrera. Quieren tomar los tiempos de la neutralización y aplicar esos tiempos con coeficiente hasta el final", explicó el argentino en sus redes sociales, indignado porque a ese momento tenía 20 minutos de retraso respecto al francés Alexander Giroud. Sin embargo, según explicó, una vez que pudo avanzar en los 50 kilómetros siguientes, esa diferencia se había reducido a tan solo 8 minutos. Pero por el sistema que se utilizó la definir el parcial, terminó a 40 minutos de diferencia. "Pedimos analicen la situación y tomen el tiempo hasta la neutralización solo. Esperemos que prime el sentido común ya que no se puede aplicar el criterio de las motos en los quads", agregó quien cuenta con la asistencia del equipo MX Devesa del campanense Carlos Devesa. En tanto, en diálogo con Carburando, Copetti también detalló las vicisitudes de la jornada: "Fue una etapa muy complicada para mí porque en el kilómetro 5 me quedé sin roadbook y tuve que pasar todo a mano. Es imposible si querés ir rápido pasar todo a mano. Entonces dejé pasar a uno de mis rivales e iba con él y de vez en cuando chequeaba los peligros. Él se pegó fuerte en una parte, paré a ver si estaba bien y me dijo que sí. Después seguí pasando todo con la mano y en el río lo encontré a (Manuel) Andújar y nos perdimos. Ahí Giroud nos hizo diferencia. Fue una etapa rara porque después estábamos andando, hubo tormenta de arena y lo suspendieron". Según trascendió al cierre de esta edición, el cordobés quedó ahora en el segundo puesto de la General de cuatriciclos, a 3 minutos y 53 segundos del nuevo líder, el francés Alexander Giroud. Por su parte, el bonaerense Manuel Andújar se mantiene tercero, a 33m13s del galo. La sexta etapa de la competencia, previa al de la jornada de descanso, volverá a correrse con diseño de bucle en la capital árabe con circuito de 620 kilómetros (404 cronometrados).

PABLO COPETTI, A BORDO DE SU CUATRICICLO YAMAHA QUE CUENTA CON LA ASISTENCIA DEL EQUIPO MX DEVESA. AUTOS: ÁLVAREZ, OTRA VEZ 3º El piloto argentino Lucio Álvarez retornó este jueves al podio de la clasificación general de autos del Rally Dakar, luego de ingresar en el tercer puesto de la quinta etapa. A bordo de su Toyota Hilux, el mendocino llegó a la meta con una diferencia de 2m10s respecto del sudafricano Henk Lategan (Toyota), ganador del día por delante del francés Sebastien Loeb (1m58s). Álvarez, de 44 años, avanzó así del cuarto al tercer escalón en la tabla acumulada de la categoría, que tiene como líder al tricampeón Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing). El argentino se ubica a 51m15s del qatarí. En tanto, sus coterráneos Sebastián Halpern y Orlando Terranova están en el 7º y 8º lugar, respectivamente. En Motos, el salteño Kevin Benavides, campeón defensor en la división motos, quedó octavo en la General, a 21m51s del líder, el británico Sam Sunderland (Gas Gas KTM).