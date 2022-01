El mediocampista seguirá en el Furgón, en la Primera B Metropolitana. En esta categoría también desembarcó el defensor Lisandro Mercuri luego de quedar libre de Boca Juniors. Los futbolistas profesionales de nuestra ciudad siguen definiendo su futuro en este mercado de pases que se está desarrollando en el fútbol argentino y extranjero. Y uno que no cambió de club fue el mediocampista Santiago Prim (31 años), quien renovó contrato en UAI Urquiza. El talentoso volante, que debutó en Primera División en San Lorenzo de la mano de Diego "Cholo" Simeone, seguirá una temporada más en el Furgón y, así, también continuará en la Primera B Metropolitana, categoría en la que también jugó con las camisetas de Villa Dálmine, Acassuso, Estudiantes de Buenos Aires y San Miguel. Según informó la institución de Villa Lynch, Prim fue uno de los máximos goleadores (7 tantos) y asistentes (5) de la temporada pasada en UAI Urquiza y extendió su contrato por un año más, por lo que defenderá la camiseta del Furgón hasta diciembre de 2022. Para esta temporada, otros dos campanenses se suman a la Primera B Metropolitana, tercer escalón del fútbol de ascenso de AFA. Por un lado, el delantero Germán Águila llega a la divisional como refuerzo de Dock Sud (su pase pertenece a Brown de Adrogué, aunque en la temporada pasada jugó en Victoriano Arenas). Y por el otro, el defensor Lisandro Mercuri desembarcó en la categoría: después de quedar libre de Boca Juniors (compartía el plantel de Reserva con su coterráneo Pedro Velurtas) firmó su primer contrato profesional y se convirtió en refuerzo de Defensores Unidos de Zárate, donde será dirigido por Reinaldo "Mostaza" Merlo.

SANTIAGO PRIM CONVIRTIÓ 7 GOLES EN LA ÚLTIMA TEMPORADA. DOS CON FUTURO INCIERTO Dos campanenses que se vienen desempeñando en el exterior no tienen claro qué será de su futuro para la próxima temporada. Por un lado, en Ecuador, Diego Dorregaray tiene contrato con Deportivo Cuenca, pero sus goles y buenas actuaciones lo han puesto en la mira de varios equipos y todo indica que no seguiría en el conjunto Morlaco. Por el otro lado, en Paraguay, Cerro Porteño decidió finalizar el préstamo de Adrián Martínez, quien así regresa a Libertad (dueño de su pase). En el Gumarelo no está claro si el entrenador Daniel Garnero lo tendría en cuenta, por lo que no sorprendería que el jugador de nuestra ciudad deba buscarse un nuevo destino.