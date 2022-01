Accidente en Ruta 9: fallecieron dos vecinos

Javier Alejandro Cardozo y Stella Maris De Cezare, domiciliados en el barrio San Jacinto, perdieron la vida al quedar aplastados por un tramo de una de las rampas de acceso a la pasarela peatonal del kilómetro 68,5. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando Carlos Ponce (55) conducía un camión mosquito cargando en sus dos pisos con nuev Fiat 0Km que llevaba desde la terminal cordobesa de Ferreyra hasta Lanús, cuando a la altura del barrio San Jacinto, sobre Ruta 9, clavó los frenos pero ya era demasiado tarde. Según relató a las autoridades el propio Ponce, quien salió ileso del accidente, no había visto a la camioneta Dodge D-100 que transitaba "a muy baja velocidad y sin las luces reglamentarias encendidas", según señaló, por la mano lenta en sentido a Capital Federal. Por el impacto, la camioneta en la que se trasladaban Javier Alejandro Cardozo y Stella Maris De Cezare, vecinos del barrio San Jacinto, se desvió hacia la derecha deformando el guardrail e impactando de lleno contra el pilar de la pasarela peatonal que cruza la Ruta 9. La violencia de la colisión hizo que un tramo de la rampa de acceso a la pasarela cayera primero sobre el extremo delantero del remolque del camión, y luego sobre la propia camioneta que fue aplastada en su totalidad. Ponce detuvo el extenso vehículo unos metros más adelante y minutos después de corroborar lo sucedido, llamó al 911. En el lugar se presentaron Defensa Civil, Bomberos, Comando Patrulla, Gendarmería, Policía Científica, Policía Vial, personal del concesionario vial y del SAME. Según se supo, el cuerpo de Stella fue rescatado primero, pero hubo que esperar hasta las 11 de la mañana, luego que una grúa de gran porte lograra remover la pesada estructura, para rescatar a Javier. El sector pudo ser liberado al tránsito vehicular recién pasadas las 16:30. Hasta entonces, el tráfico había sido derivado por las colectoras, lo cual ocasionó largas filas de vehículos hasta ese momento de la jornada. Familiares de Stella publicaron un CBU para todos aquellos que quieran colaborar con los gastos de su sepelio: 2850583140094796465158, al tiempo que señalaron que el de Alejandro fue cubierto en su totalidad por el municipio. En ese sentido, se aclaró que como en su documento figura con domicilio en Tigre, la Municipalidad no puede hacerse cargo de los gastos. Sin embargo, su familia fue asesorada por funcionarios locales para que tome contacto con el concesionario de la autopista o con el seguro del camión, de quienes se descuenta una respuesta inmediata.

La rampa de acceso a la pasarela cayó y aplastó a la Dodge D-100 en la que viajaban las víctimas.





El tránsito fue desviado por las colectoras por más de 10 horas, lo que ocasionó múltiples demoras.





En su trayectoria, la rampa pegó sobre el extremo izquierdo del acoplado "mosquito".

#Video Siniestro Vial en Panamericana Km 68,5 mano a Capital. Ocurrió a las 3:45 hs. Un camión mosquito y una camioneta Dodge, chocan la columna lateral de la pasarela, la rampa cayó sobre la camioneta. 2 fallecidos, caos vehicular. Video edición Santiago Ledesma, Canal 15 pic.twitter.com/hnDKqeG0Ba — Daniel Trila (@dantrila) January 7, 2022