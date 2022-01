CON EL PIE IZQUIERDO Las criptomonedas no comenzaron de buena manera el 2022. Las cotizaciones de las monedas digitales presentaron pronunciadas caídas en la primera semana del año. El Bitcoin cotiza este viernes por debajo de los US$42.000 y acumula una caída semanal del 13%, alcanzando mínimos de cuatro meses atrás y arrastrando al resto del mercado. Ethereum, la segunda criptomoneda de mayor capitalización, el retroceso acumulado alcanza el 15% y cotiza en torno a los US$3.200, mientras que Binance Coin, arrastra una pérdida de 13% y cotiza a US$453. El mismo camino siguieron otras criptodivisas como Cardano, Hex, XRP y Luna, que acumulan una caída de 9%, 23%, 10% y 20% respectivamente. Estos rendimientos negativos de las divisas digitales impactan en la capitalización total de mercado, que cae alrededor de 1,2% y que corre riesgo de perforar los US$2.000 millones. PLANIFICANDO AUMENTOS El Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a diagramar un aumento de peajes que será aplicado en el transcurso de este año para las tarifas en las rutas bonaerenses, el cual se dará de forma paulatina. En efecto, el presidente de Autopistas Buenos Aires S.A (Aubasa), Ricardo Lissalde, sostuvo que desde hace años la empresa tiene un atraso tarifario en los peajes y "queremos recuperarlo de a poco y estamos trabajando en eso junto con mejoras". "Tenemos previsto un plan de mejoramiento, queremos que este atraso inflacionario pueda actualizarse", puntualizó Lissalde en referencia a los aumentos de peajes de las rutas de la Provincia. Con relación a cuánto sería el aumento, el titular de Aubasa no dio cifras pero aseguró que será en los próximos meses y de manera paulatina. "Vamos a acompañar lo que Nación tenga como política tarifaria", aclaró en declaraciones radiales. TRAGEDIA EN LA MONTAÑA Un escalador alemán murió y una mujer austríaca resultó con graves heridas como consecuencia de una trágica avalancha ocurrida en El Chaltén, provincia de Santa Cruz. Ambas personas fueron alcanzadas por la enorme masa de nieve mientras comenzaban a escalar la Aguja Guillaumet, cordón montañoso de la formación que domina el Cerro Fitz Roy o Chaltén. Según detalló Ahora Calafate, el accidente sucedió este jueves por la tarde, cuando un hombre de nacionalidad alemana y una mujer austríaca se encontraban en la zona de la base de la Aguja Guillaumet y allí fueron sorprendidos por la fuerte avalancha de nieve y rocas. Ante el alerta de parte de un escalador advirtiendo que una avalancha de nieve habría arrastrado a dos personas, unos 40 rescatistas (Parques Nacionales, CAX, Centro Andino, Gendarmería) se movilizaron inmediatamente hasta el lugar donde estaban ambos extranjeros al momento de la tragedia. Recién este viernes por la mañana lograron llegar hasta su posición. VACUNACIÓN OBLIGATORIA Hace varias semanas la situación epidemiológica de Europa está bajo la lupa de otros países ya que día tras días se conoce récord de cifras de contagios. Es por eso que el gobierno italiano decidió imponer la vacunación obligatoria en mayores de 50 años: "La elección que estamos tomando es restringir al máximo el área de no vacunados, porque es la que genera una carga de salud en nuestros sistemas hospitalarios", explicó el ministro de Salud, Roberto Speranza. En las últimas horas el ministerio de salud dio a conocer un total de 200 mil contagios diarios, convirtiéndose en un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Tras el registro de estos números, el gabinete se reunió durante tres horas y tomó la decisión de imponer la vacunación obligatoria. La medida comenzó a estar vigente desde ese momento hasta el 15 de junio y además deberán presentar un "pase verde reforzado" para ir a trabajar.