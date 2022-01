Alberto Fernández asumió como presidente de la CELAC

P U B L I C



El presidente argentino asumió como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Durante el acto afirmó que el organismo "no nació para oponerse a nadie". En un acto que se llevó a cabo en el palacio San Martín, Alberto Fernández brindó un breve discurso ante la presencia de los cancilleres de los países miembro de la Celac donde destacó el rol de México para "revitalizar el bloque" regional. "La Celac no nació para oponerse a alguien, no nació para enfrentarse con algunas de las instituciones existentes, no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país", manifestó Alberto Fernández. Además, el primer mandatario indicó que la Celac "siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones". "Me siento inmensamente honrado por la confianza que han depositado en la Argentina al encomendarle la presidencia pro-tempore de la Celac. Tomo esa confianza como un reconocimiento de que la Argentina es capaz de articular diálogos, consensos", expresó Alberto Fernández. Asimismo, el Presidente agradeció "el apoyo" de los países miembros de la Celac en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y expresó que le gustaría discutir "estrategias en conjunto". "Uno se siente mucho más fuerte sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando", señaló Alberto Fernández en torno a la situación que atraviesa la Argentina en torno a la discusión de la deuda que mantiene con el FMI. En cuanto a los objetivos que afrontará la Argentina en la presidencia de la Celac, Alberto Fernández afirmó que "tienen que ver con la estrategia sanitaria, el manejo de riesgos en catástrofes, la cooperación espacio, y la ciencia y tecnología aplicada a la innovación social, en otros".

