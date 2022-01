Efemérides del día de la fecha, 8 de Enero

EL DÚO GARDEL-RAZZANO DEBUTA EN EL TEATRO NACIONAL Transcurría el año 1911 cuando Carlos Gardel y José Razzano se conocieron en una tenida (competencia entre cantores) llevada a cabo en la casa del pianista Gigena. En ese momento, Razzano empezó a cantar "Entre colores" y "La carcajada" a lo que Gardel respondió con "El sueño", "Pobre mi madre querida", "El pangaré", "Yo sé hacer" y "El almohadón" provocando que los presentes aplaudieran. Así, por el resto de la noche, cantaron juntos iniciando una gran amistad. Acompañados por Francisco Martino, Gardel y Razzano actuaron en un festival a beneficio en la Casa Suiza. En el año 1913 se suma a ellos Saúl Salinas y, así, el cuarteto visita Zárate y San Pedro pero, producto del fracaso económico, Martino y Salinas abandonan el grupo. Más adelante, el dúo fue contratado para actuar en el cabaret Armenonville, lo que incrementó su popularidad y propició que se presentaran en diversos teatros. Por ello, el director teatral Elías Alippi le propuso al productor Pablo Podestá incorporarlos en las presentaciones de "El Paraíso" de Maurice Hennequin. De esta manera, en el año 1914, el dúo Gardel-Razzano debutó en el Teatro Nacional: "En un intermedio se hicieron aplaudir muchísimo, cantando algunos estilos criollos, acompañándose en guitarras, los señores Gardel y Razzano. Este número, tan del agrado del público, se mantendrá en el programa algunos días" escribió el diario La Razón.



TRAS UNA GRAVE LESIÓN, DIEGO MARADONA RETORNA AL CAMPO DE JUEGO En la cuarta fecha de La Liga 1983-84, el Barcelona de César Luis Menotti se enfrentó al Athletic de Bilbao de Javier Clemente en el Camp Nou. En ese entonces, el Barça se impuso 4-0 pero la victoria quedó opacada por la grave lesión que le provocó el defensor Andoni Goikoetxea a Diego Maradona. La explicación de "El carnicero de Bilbao" fue la siguiente: "No hubo maldad. Reconozco que fue una entrada alocada que se pudo haber evitado. Pero en una acción anterior había recibido una falta que no me cobraron y estaba más caliente de lo normal". Esta no era la primera vez que lesionaba a otro jugador porque, en el año 1981, alejó por un año a Bernd Schuster de las canchas. La fractura del maléolo y la rotura del ligamento del tobillo izquierdo provocó que Maradona fuera operado. "Lógicamente que la lesión tenía un nombre que era Goikoetxea pero, a través de estos 9 días, me puse a pensar un montón de cosas; y por sobre todas las cosas yo sé perdonar y lo perdono a Goikoetxea, yo sé que no es ningún santo jugando al fútbol pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho" expresó Diego. Se estimaba que la recuperación tomaría 6 meses pero, contra todos los pronósticos, retornó al campo de juego antes y convirtió dos goles en la victoria 3-1 frente a Sevilla.



SE LANZA "DRIVERS LICENSE" Un día como hoy en el año 2021, Olivia Rodrigo lanzaba el sencillo "Drivers License". Perteneciente al álbum "Sour" (2021) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Daniel Nigro, la canción refleja sus sentimientos tras una ruptura amorosa: "Cuando se me ocurrió ´Drivers License´, estaba pasando por una ruptura que me resultaba tan confusa y tan multifacética. Poner todos esos sentimientos en una canción hizo que todo pareciera mucho más simple y claro, y al final del día, creo que ese es el propósito de escribir canciones".