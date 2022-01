La suspensión se debe a contagios en dos de los equipos. Así, este sábado solo habrá acción en Cuarta y Quinta División.

Para este sábado 8 de enero estaba pautado el inicio del cuadrangular final del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Iba a ser en cancha de Leones Azules, donde se cruzarían los cuatro clasificados a esta instancia. Sin embargo, después que se informaran casos confirmados de coronavirus en dos de los equipos protagonistas, ayer se informó la suspensión de la primera fecha de esta definición.

En esta primera jornada del cuadrangular final, Mega Juniors "B" iba a jugar frente a La Josefa desde las 9.00 horas, mientras en el segundo turno, Otamendi se iba a medir frente a San Cayetano en el segundo turno. Ahora, estos encuentros deberán ser reprogramados.

Hasta el momento, el único cuadrangular final que ya está en marcha es el de Quinta División, que hoy tendrá su segunda jornada en cancha de Leones Azules, en Otamendi. Allí, Barrio Lubo jugará frente a Villanueva desde las 12.00; mientras Leones Azules enfrentará a San Felipe a partir de las 13.30.

En la primera fecha de este cuadrangular, Barrio Lubo venció 3-1 a Leones Azules, mientras Villanueva le ganó 1-0 a San Felipe.

Para este sábado también se programó la séptima fecha del campeonato de Cuarta División, que se desarrollará en cancha de Desamparados con los siguientes partidos: Lechuga vs La Josefa (9.00), San Felipe vs Norte (10.30), Villanueva vs El Junior (12.00), Albizola vs Otamendi (13.30), San Luciano vs Las Campanas (15.00) y Desamparados vs Defensores de La Esperanza (16.30).