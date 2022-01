» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Alejandro Albamonte; "Esperamos poder consolidar a Puerto Nuevo en la divisional"







En diálogo con LAD, el nuevo entrenador del Portuario destacó el trabajo hecho por Gastón Dearmas, elogió al grupo de jugadores que conforman el plantel y adelantó que pretende utilizar un esquema 4-2-3-1: "Me gusta que el equipo sea sacrificado, con extremos que ataquen, pero que también vuelvan a defender", explicó. Sobre fines de diciembre, Alejandro Albamonte (59 años) ya tenía todo planificado para partir rumbo a su casa en la costa atlántica. Sin embargo, el urgente llamado de Francisco Carnero ante la salida de Gastón Dearmas cambió sus planes por completo: "Dejé las vacaciones para otro momento, tenía muchas ganas de tomar una posibilidad como ésta", explica el flamante DT de Puerto Nuevo en diálogo con LAD. Si bien nació en la Ciudad de Buenos Aires, Albamonte ya lleva 15 años radicado en Escobar. Esa proximidad lo motivó en varias ocasiones a acercarse a ver fútbol al estadio Carlos Vallejos. Así conoció más en profundidad a la institución y también a su presidente. Esa relación fue clave para estar en la consideración al momento de definir al sucesor del "Tonga" después del histórico ascenso a la Primera C. "Puerto Nuevo hizo una campaña bárbara y logró un muy merecido ascenso. Hubo un muy buen trabajo del DT, armó un gran equipo", comentó el nuevo entrenador sobre lo que vio durante 2021 en el barrio Don Francisco. Ahora, ya en 2022, le toca estar al frente del plantel. Y el pasado martes puso en marcha su ciclo. "Es un muy buen grupo, muy unido. Están todos los muchachos con muchas granas, con mucha fe y compenetrados en lo que se viene. Respondieron muy bien, con muy buena predisposición", remarcó sobre la primera impresión que se llevó de los futbolistas. "Por haberlos visto en el último campeonato ya conozco a todos cómo juegan. A medida que pasen los días esperamos ir conociéndolos un poco más, buscando esa empatía con ellos y trabajando una química futbolística", agregó. En cuanto a la planificación del equipo, Albamonte aseguró que está "conforme" con el plantel, al tiempo que reconoce que igualmente harán falta refuerzos, sobre todo después de alejamientos como los de Ezequiel Ramón y Antonio Samaniego: "Al subir de categoría es lógica la necesidad de reforzarse. Estamos bien, pero vamos a necesitar sumar gente". En ese sentido, el primer refuerzo confirmado en el Portuario es el defensor Gonzalo Pulido, quien puede jugar como lateral izquierdo o marcador central. Pero habría más novedades en estos días para la última línea, especialmente si se confirma también "el no retorno" del correntino Mario Godoy (está negociando con la dirigencia, pero también tiene otras ofertas y sus pretensiones quedarían lejos de las posibilidades del Auriazul). Mientras tanto, Albamonte se prepara para empezar a trabajar su idea futbolística, que no sería muy distinta a la que ya venía trabajando Dearmas. "El esquema que más me gusta es el 4-2-3-1", asegura el flamante DT. "Me gusta que el equipo sea sacrificado, con extremos que ataquen, pero que también vuelvan a defender. Hoy en el fútbol tenés que hacer las dos funciones, porque el juego se ha vuelto muy dinámico", detalla. En su formación profesional, Albamonte comenzó como preparador físico. Luego obtuvo el título de Director Técnico y más adelante se recibió también de Periodista Deportivo y de Psicólogo Social. Y conjuga todo ello al momento de pensar el fútbol: "Me gusta analizarlo como un todo, no se puede separar por partes". Además, asegura que "hay que educar siempre al jugador". "Todo lo que trabajemos será para el bien del equipo, pero también les expliqué a los muchachos que el trabajo es también para que ellos puedan mejorar sus condiciones y progresar. Ahora van a estar en la mira de equipos de la Primera B Metropolitana y la Primera Nacional. Y son chicos jóvenes con futuro, que pueden aspirar a jugar en categorías superiores", marcó el entrenador. El primer gran desafío que tendría el Auriazul en este 2022 sería su duelo de Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, partido que se jugaría el 4 de febrero (todavía no está confirmado). Y pensando en ese encuentro, Albamonte ya tiene programados dos amistosos contra equipos de categorías superiores: el sábado 15 frente a San Lorenzo y el viernes 21 ante Ferro Carril Oeste. En cuanto a los objetivos con lo que afrontará el campeonato de la Primera C, el DT no duda: "Esperamos poder consolidar a Puerto Nuevo en la divisional, que es una categoría muy dura, con buenos equipos, algunos de ellos muy fuertes. Incluso, cada vez se incorporan más jugadores y entrenadores de mucha experiencia a la categoría". Sin embargo, Albamon-te confía en que el Portuario va "a dar pelea" en la Primera C. "A nadie le va a resultar fácil jugar con nosotros", adelanta. Y en ese sentido es el mensaje hacia los simpatizantes: "Les digo que confíen porque los muchachos están muy identificados con el club y tienen muchas ganas de dejar a Puerto Nuevo en la categoría".

"Quiero que el equipo sea sacrificado, con extremos que ataquen, pero que también vuelvan a defender", explicó el nuevo DT portuario.





“Todo lo que trabajemos será para el bien del equipo, pero también les expliqué a los muchachos que el trabajo es también para que ellos puedan mejorar sus condiciones y progresar", contó el DT. NUEVE JUGADORES FIRMARON SU PRIMER CONTRATO PROFESIONAL Balbuena, Ojeda, Areco, Rodríguez, Redondo, Ritacco, Martínez, Lojda y Moreno sellaron su continuidad. Además de histórico, el ascenso logrado por Puerto Nuevo a la Primera C fue significativo en múltiples aspectos. Uno de ellos es el haber dejado atrás una categoría amateur para comenzar un nuevo camino en una profesional. Y esto genera que los futbolistas deban rubricar sus contratos con la institución para ser inscriptos en AFA. Así, los jugadores que continúan en el Portuario estarán firmando contrato profesional por primera vez en sus carreras. Y nueve de ellos lo hicieron esta semana: el arquero Javier Balbuena, los defensores Luis Rodríguez, Sandro Areco y Santiago Ojeda; los mediocampistas Kevin Redondo, Rodrigo Martínez y Enzo Ritacco y los extremos Selem Lojda y Enzo Moreno. Estos nueve futbolistas son parte de la base que utilizó Gastón Dearmas durante la última campaña. De los habituales titulares, quienes no siguen en el club son Ezequiel Ramón y Antonio Samaniego. Mientras está difícil la continuidad de Mario Godoy. De no seguir el defensor correntino estarían llegando otros dos marcadores centrales al plantel. Uno de los apuntados es Maximiliano Lara, con experiencia en Atlas, Ituzaingo, Victoriano Arenas y Leandro N. Alem.

