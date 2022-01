» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Otra vez el curvón del Complejo Carpinchos, ex Dazzler







Trasladada por una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios, el viernes por la noche ingresó por la Guardia del hospital municipal una mujer con lesiones de baja gravedad. Minutos antes, su hijo había perdido el control de su Chevrolet Corsa mientras transitaba por Ruta 9 mano a Capital, en las inmediaciones del ex hotel Dazzler, hoy denominado Complejo Carpinchos de Otamendi, sobre el kilómetro 66 y medio, impactando contra el guardarrail de la mano lenta.



