Cerca de 1.400 vecinos se vacunan por día en Campana







En nuestra ciudad, cerca de 210.000 aplicaciones contra el COVID-19 explican la estrepitosa caída en las internaciones producto del virus poniendo a resguardo a quienes contraen el virus, de complicaciones en su salud que pudieran, incluso, llevarlos a la muerte. Sin embargo, el rebrote evidenciado en las últimas semanas, en al denominada "tercera ola" que tiene como protagonista a la variante Ómicron, elevó la preocupación comunitaria, en especial, de quienes no han completado (por voluntad propia) su esquema de vacunación mínimo de dos dosis, cuando la campaña vacunatoria ya lleva aplicando terceras dosis y refuerzos, según corresponda. En este contexto, se ha visto un incremento en la demanda espontánea de los vacunatorios locales. Según el Coordinador del Plan Vacunate en nuestra ciudad, Leonardo Midón, en los últimos días se han aplicado un promedio de 1400 dosis por jornada. "Estamos trabajando y dando respuesta a la elevada demanda, con la misma cantidad de personal de siempre, y atendiendo tanto a los turnos otorgados como a quienes llegan sin el mismo". El funcionario explicó que "en promedio, la gran mayoría de quienes asisten a vacunarse son personas que habían omitido completar su esquema de vacunación en tiempo y forma. Un gran número, incluso, que no contaban ni siquiera con la primera dosis, pese a las distintas convocatorias, la liberación de las vacunas y los operativos barriales que hemos realizado". Mientras en plan de vacunación continúa únicamente en la sede de la UTN, se mantienen las dos postas tradicionales, por lo que la capacidad de respuesta no ha mermado. "Actualmente, se vacuna más que entre las dos sedes, anteriormente. Además de quienes asisten por primera vez, también hay un interés por recibir la segunda dosis y completar el esquema ante las exigencias del pase sanitario". Por último, Midón se mostró preocupado por el avance de los contagios, y cómo puede verse afectado el personal de vacunación. "Al igual que médicos y enfermeros, los trabajadores conviven con muchas personas a diario. Hemos visto situaciones en las cuales acuden a vacunarse incluso con síntomas. Como dijimos en varias oportunidades, es necesario de un esfuerzo colectivo para concientizar sobre la importancia de estar vacunados. Recordemos que hubo gente que directamente intentó boicotear la vacunación, otros miraron para otro lado cuando tenían que ayudar. Y hoy, ante la realidad mundial, muchos vecinos acuden a último momento a vacunarse, exigiendo al dispositivo. Debemos ser responsables y trabajar todos juntos para que nadie quede sin vacunarse, y así poder organizarnos correctamente para la convivencia con el virus en esta nueva vida" finalizó.

Ambas postas funcionan a gran ritmo en la sede de la UTN.



