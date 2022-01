» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Argentina superó por tercer día seguido los 100 mil contagios







Además se informaron 37 muertes. Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.237.525 y los fallecimientos son 117.465. El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 8 de enero que en las últimas 24 horas se habían registrado 37 muertes y 101.689 contagios de coronavirus. A un año y diez meses del inicio de la pandemia y con más de 33 millones de vacunados con el esquema completo, Argentina superó por tercer día consecutivo los 100 mil casos diarios de COVID-19. La cifra de ayer fue récord: 110.533. Con estos datos, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.237.525 y los fallecimientos son 117.465. De viernes a sábado se realizaron 141.073 testeos. Como resultado, la tasa de positividad fue del 59,4%. Por otro lado, del total de muertes reportadas ayer, 22 son hombres y 15 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Buenos Aires con 16 y CABA con 4 fallecidos. De acuerdo al parte epidemiológico, en Argentina hay 1.852 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39,8%. En este sentido, vale destacar que las camas UTI ocupadas por pacientes con coronavirus representan el doble que hace un mes -cuando el país estaba cerca de los mínimos históricos- pero todavía están lejos de los valores máximos de la primera (5.119) y de la segunda ola (7.969). En el mundo, más del 80% de los internados en grave estado por COVID no están vacunados. En Argentina las cifras son similares. De los 101.689 casos de COVID-19 reportados ayer, 34.113 casos se concentran en PBA, CABA (17.723) y Córdoba (12.336). Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 742 contagios, Chaco 1.662, Chubut 638, Corrientes 2.189, Entre Ríos 1.592, Formosa 1.015, Jujuy 1.454, La Pampa 864, La Rioja 218, Mendoza 2.923, Misiones 252, Neuquén 1.776, Río Negro 1.104, Salta 3.502, San Juan 2.131, San Luis 1.528, Santa Cruz 1.251, Santa Fe 8.252, Santiago del Estero 1.867, Tierra del Fuego 389y Tucumán 2.168.

EN LA LÍNEA DE FUEGO El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó que "el 65% de las camas de terapia intensiva en la Ciudad están ocupadas por personas no vacunadas" contra el coronavirus. "En la Ciudad el 65% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por personas no vacunadas", remarcó el titular de la cartera sanitaria local. En declaraciones radiales, el funcionario porteño se refirió a la explosión de contagios y señaló que "si bien los casos aumentan críticamente a pesar de tener a la población con un grado de vacunación alto esto hace que se traduzca en números de menor gravedad y con menos internación en hospitales". Al respecto, destacó que en la Capital Federal el 83% de los habitantes tiene el esquema completo, mientras que el 23% ya recibió la tercera dosis de refuerzo. Aún queda un 5% de los porteños que no se inmunizó contra el coronavirus y son las personas que tienen más chances de cursar de modo grave la enfermedad y, probablemente, necesitar internación. Al ser consultado sobre cómo se puede convencer a esas personas, Quirós minimizó el porcentaje y comparó la situación con otras naciones, donde los grupos antivacunas representan alrededor del 30% de la población: "Siempre hay personas que por razones dogmáticas, ideológicas o razones íntimas no quieren vacunarse. Tenemos que tratar que ese grupo sea pequeño".

