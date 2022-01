» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Hasta el 12/1:

Cartelera del Cine Campana







Horarios del 7 al 12 de Enero. "Venta Anticipada", horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS: SING ¡Ven y canta de nuevo!: Viernes 7 al Miércoles 12: 16:50 Hs. - (2x1) - 2D - Castellano SPIDERMAN; No way home: Viernes 7 al Miércoles 12: 16:20 Hs. - 2D - Castellano - 19,10 - 3D - Castellano - 22,00 - 2D - Castellano MATRIX RESURRECCIONES: Viernes 7 al Miércoles 12: 19:30 Hs. -(2x1) - 2D - Castellano KING"S MAN; El origen: Viernes 7 al Miércoles 12: 22:10 Hs. - 2D - Subtitulada.



Av. J. Varela 635 - Campana

