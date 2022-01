El culpable es don Dinero

Han invertido la carga de la prueba, el poderoso caballero don Dinero se ha vuelto culpable, hasta que se demuestre lo contrario.

Un capítulo de la novela "La Rebelión de Atlas", de Ayn Rand, lleva por título "La naturaleza del dinero". Se trata de una oda al icónico elemento de intercambio como nunca antes se había logrado en la historia. En realidad se trata de un largo discurso que es desarrollado por uno de los personajes del libro, un argentino acaudalado llamado Francisco D´Anconia. No podría reproducir, ni siquiera resumir, en este corto artículo el enorme trasfondo filosófico que la autora le otorga al dinero, pero todo lo que exprese a partir de ahora podría parecerse.

Los funcionarios de los departamentos de anti-corrupción y anti-lavado de todas las naciones del mundo se han vuelto juez y parte. Los políticos en si mismos, partícipes necesarios de la corrupción, se han transformado en jueces de aquellos que producen, invirtiendo la carga de la prueba descaradamente. Se trata en realidad de una maraña de culpabilidades pre asignadas, cada vez mayores, que deben soportar las personas de bien; porque los funcionarios deben justificar su accionar en contra de un posible lavado de dinero... fruto de la corrupción política, la guerra contra la droga y demás uróboros que se fagocitan a si mismos.

En la mencionada novela distópica, el mundo se ha vuelto corrupto e indeseable debido a la proliferación de una casta de políticos, a los que se denomina "saqueadores", que han logrado perjudicar todo tipo de actividad productiva mediante regulaciones y controles sobre aquellos virtuosos cuya naturaleza es producir o generar riqueza, denominados también "no saqueadores". En ese contexto es que surge un líder, llamado John Galt, cuyo objetivo es demostrar que el mundo se sostiene gracias a los productivos; que si éstos decidieran rebelarse y retirarse, la casta de "saqueadores" no tendría chance alguna de supervivencia.

Quienes culpan al dinero de todos los males de la tierra no han comprendido que su naturaleza es la producción. Cuando el Banco Central emite a mansalva y sin respaldo, no hace otra cosa que degradar su valor, lo que se traduce finalmente en "inflación". "El dinero es un instrumento de cambio, que no puede existir a menos que existan bienes producidos y personas capaces de producirlos", afirma el argentino D´Anconia en la novela de Rand. No pueden percibir el valor aquellos que no producen nada. La naturaleza del dinero no es su existencia como papel pintado sino su contraparte como producto de intercambio, valor por valor. Cuando escasean los productos de intercambio, porque escasea la producción, el dinero no vale nada. Ningún monto podrá comprar aquello que aún no ha sido producido.

Paradójicamente, a los funcionarios del gobierno no les alcanza con perjudicar el valor del dinero emitiendo sin respaldo, también perjudican a diestra y siniestra las posibilidades de producir. Tal estropicio ha sido perfectamente representado en el mismo discurso de D´Anconia: "Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias mas que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada".

Párrafo aparte merece la criptomoneda Bitcoin. Su naturaleza es la descentralización, lo que significa que no hay gobierno que pueda controlar su valor, sino que el mismo es derivado de su uso: de la oferta y la demanda; de la cantidad que es limitada y otros factores previamente establecidos en el libro blanco desde su origen. Más allá de las discusiones técnicas que suelen darse antes de ser considerado dinero, el ecosistema basado en blockchain viene ensayando soluciones a todo tipo de problemas relacionados históricamente con el dinero. Su adopción viene creciendo a un ritmo astronómico.

Bitcoin ha quedado prácticamente en el centro de un universo de monedas alternativas o altcoins, cuyos tokens son utilizados para la financiación y el manejo de proyectos mediante contratos inteligentes. Podría decir que, en cuanto a la posibilidad de que la humanidad regrese a la verdadera naturaleza del dinero, el futuro es promisorio.

Para cerrar, les recuerdo a los funcionarios del gobierno que un ciudadano puede hacer todo excepto lo legalmente prohibido; mientras que un funcionario no puede hacer nada excepto lo legalmente permitido. No inviertan la carga de la prueba, señores.