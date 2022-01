» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Más y mejor educación, la respuesta de Tenaris y Grupo Techint a la pandemia







En este contexto sanitario, el holding empresario fortaleció de forma rápida sus programas educativos para ofrecer un apoyo adicional a estudiantes de las comunidades donde opera. La pandemia de COVID-19 creó la mayor alteración de los sistemas educativos en la historia de la humanidad y afectó a casi 1.600 millones de estudiantes en más de 200 países. Los más perjudicados por este escenario han sido principalmente los estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables y menos privilegiados, aumentando en un 12% la brecha socioeconómica en los resultados de aprendizaje. En este contexto, Tenaris y Grupo Techint fortalecieron de forma rápida sus programas educativos para ofrecer un apoyo adicional a estudiantes de las comunidades donde operan, con el objetivo de que no solo vuelvan a la escuela aquellos que dejaron de asistir a clases durante la pandemia, sino que puedan nivelar sus conocimientos con aquellos estudiantes que pudieron continuar con su educación durante estos tiempos. Para esto, las compañías del holding industrial reforzaron el apoyo a las escuelas técnicas de diferentes comunidades en base a tres pilares clave: modernizar su infraestructura, construir nuevos talleres y aulas tecnológicas que incluyan conectividad, computadoras y equipos de audio/video; impartir cursos adicionales de formación matemática a profesores y estudiantes; extender alianzas con Siemens y FESTO en diferentes países para ofrecer cursos de industria 4.0 a estudiantes de escuelas técnicas. La meta principal durante la pandemia fue, y sigue siendo, estar cerca de las comunidades, adaptando los programas para apoyar la movilidad social ascendente. En ese sentido, las becas jugaron un papel central, siendo rediseñadas para apoyar a estudiantes que se destacan por sus estudios pero que actualmente necesitan apoyo económico para continuar con sus aspiraciones educativas. Además, en 2021 el Grupo Techint lanzó un plan de fortalecimiento para apoyar la modernización del sistema educativo que alcanza a 19.000 estudiantes. El objetivo fue generar condiciones de aprendizaje más inclusivas en las comunidades industriales donde las empresas Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción tienen presencia. Actualmente el grupo está apoyando a 25 escuelas técnicas, construyendo talleres, aulas tecnológicas, incorporando equipamiento (328 computadoras y equipos de audio y video) y/o dictando cursos de formación técnica y matemática. La inversión total en programas educativos en Argentina para el 2021 fue de $1000 millones. A la vez, la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, los programas Gen Técnico y Extraclase, y las Becas Roberto Rocca, cuatro iniciativas globales diseñadas para apoyar la educación primaria, secundaria y universitaria en sus comunidades, lograron seguir ofreciendo apoyo a estudiantes y docentes, trabajando arduamente para superar barreras físicas, económicas y digitales. "Estudiar fue una tarea difícil en el año que vivimos. No creo haber vivido antes momentos tan difíciles, que hayan requerido de un compromiso tan extraordinario por parte de todos. Quiero agradecerles mucho, porque este año todos tuvimos que trabajar muy duro para hacer posible la continuidad de nuestra vida, de nuestro trabajo, y también de la educación, lo que ha significado un esfuerzo excepcional por parte de las familias, los profesores y ustedes, los alumnos", dijo Paolo Rocca, en la ceremonia de entrega de 1.315 becas a estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana. El programa de Becas para estudiantes de nivel secundario es una de las iniciativas con mayor tradición en Tenaris y Grupo Techint, teniendo también gran presencia a nivel mundial. Comenzó a implementarse en 1976, en Argentina y actualmente llega a 36 comunidades en Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Italia, México, Nigeria, Rumania y Estados Unidos. En los últimos diez años, el Grupo Techint invirtió en el orden de 100 millones de dólares en todos los programas educativos en la Argentina. Entre los principales programas globales se encuentra la Red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca, cuyo foco es promover la excelencia académica e igualdad de oportunidades (una de las escuelas está ubicada en Campana); el programa Gen Técnico, que busca fortalecer el desarrollo de las habilidades 4.0 en secundarias técnicas, brindando equipamiento, capacitaciones y prácticas profesionalizantes; el programa ExtraClase, de educación no formal en Ciencias, Tecnología, Matemática y Arte; y el programa Voluntarios en acción, a través del cual los empleados y sus familias se unen para transformar su comunidad, con foco en mejorar las escuelas de las comunidades.

Con protocolos y modalidad híbrida, la Escuela Técnica Roberto Rocca continúo su proyecto educativo en 2021, graduando a su tercera camada consecutiva.





Estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" comparten vía teleconferencia los resultados de sus Prácticas Profesionalizantes desde una de las Aulas Tecnológicas construida por Tenaris. ¡Ampliación y nuevas aulas en la Escuela Técnica Nº2 de Zárate! .



En el marco de #GENTécnico, inauguramos dos nuevas Aulas Tecnológicas con 40 laptops, pantallas inteligentes y conectividad full ‍‍ para favorecer la digitalización de más de 1.000 estudiantes . pic.twitter.com/WRoaRWndQt — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) January 5, 2022

