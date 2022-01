» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

DÓLAR FLUCTUANTE La cotización del dólar fluctuó de acuerdo a la particularidad de cada franja durante la operatoria del viernes. El blue tuvo una caída de $1 a $208, mientras que las variantes del sistema financiero se movieron en alza. El dólar MEP aumentó 0,45% a $203,76 y el Contado con Liquidación dio un salto de 7,06% a $214,43. A su vez el mayorista se mantuvo estable en $103,28 y en el Banco Nación operó a $108,50. El "solidario" cerró en $ 179,03. Los bonos en dólares cayeron en todas sus opciones lo que provocó una suba del riesgo país a 1.801 puntos. Por su parte, el MERVAL subió 1,3% a 84.431,79 puntos. EXTINGUIDOS Los incendios en la provincia de Chubut dejaron ciudades desoladas ante la magnitud del fuego que quemó mas de 80 mil hectáreas siendo así, uno de los incendios más devastadores de los últimos 20 años. José Mazzei, Director de Defensa Civil de Chubut, habló en Radio Colonia y confirmó que el fuego ya fue extinguido en su totalidad. Pese a que hace algunos días solo quedaban pequeños focos activos, los brigadistas y bomberos estuvieron haciendo guardia de ceniza alrededor de 48hs para que el fuego no vuelva a intensificarse. "Estuvimos trabajando alrededor de 100 personas para combatir el fuego entre personal de bomberos, defensa civil y unidad policial, también trabajó personal del Ministerio de Seguridad y de la agencia de Seguridad Vial. Fue un trabajo en conjunto.", expresó Mazzei. "Para determinar las causas, en las próximas horas se va a realizar las pericias por parte de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal", informó José. MUNDIAL CON TRABAJO Qatar se prepara para el inicio del Mundial 2022 en el cual se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo futbolístico que atrae a millones de personas de todo el mundo. Pero todo este lujo tiene detrás a muchas personas que trabajan para que todo se lleve a cabo de una manera única y es por eso que el país busca que 2 mil argentinos cubran diversos puestos laborales. Las vacantes serán principalmente para la parte hotelera y el 25 de enero se llevarán a cabo las primeras entrevistas en el Hotel Sheraton en Mar del Plata y en febrero o marzo en Ciudad de Buenos Aires. Estas propuestas pueden durar entre 6 meses hasta dos años, según cada una de las empresas. Con respecto al salario, se estima que rondará entre los 600 dólares mensuales y cada una cubrirá el viaje de ida y vuelta, comida, transporte y estadía. Pero como suele suceder en muchos de estos casos, el país expresó que se precisará que se respeten ciertos requisitos como: ser mayor de edad, tener experiencia en el rubro y hablar inglés fluido. Los puestos a cubrir son variados ya que se necesita de personas para limpiar las habitaciones, supervisores, recepcionistas, asistentes de cocina, personal para el spa y recreación, mozos, lavanderos, botones, etc. DESPRENDIMIENTO FATAL Un acantilado se desprendió y cayó sobre tres lanchas que transportaba un grupo de turistas que circulaban en el Lago de Furnas, en Capitólio, Minas Gerais de Brasil. Las imágenes que circularon por redes sociales muestran el impactante momento que provocó cinco muertos y entre 15 y 20 heridos. El jefe bomberos de la zona Pedro Aihara confirmó a los medios locales que entre 15 y 20 personas "se vieron afectadas". De los heridos, siete fueron trasladados a la sala de emergencias de São José da Barra (MG), municipio ubicado a 45,5 kilómetros de los cañones. Tres de ellos llegaron inmovilizados, pero conscientes, a la unidad de salud. Los demás tienen heridas menos graves.

