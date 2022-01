» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. La Sociedad Rural reclamó que se dejen de aplicar retenciones porque "ya no tienen sustento legal"







"Pedimos que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó el titular de la entidad, Nicolás Pino. La Sociedad Rural reclamó este sábado al presidente Alberto Fernández que deje de aplicar retenciones, ya que aseguró que "desde principios de año el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal". "Le pedimos al presidente Alberto Fernández que instruya al ministro de Economía (Martín Guzmán) para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó el titular de la SRA, Nicolás Pino. Durante una asamblea de productores en la localidad santafesina de Armstrong, el referente sectorial señaló que "las retenciones son inconstitucionales". A través de un comunicado, la Sociedad Rural expresó su "profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país" y advirtió que "desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos". En ese sentido, explicó "el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación" y agregó: "La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año". "Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso", remarcó la entidad agraria. Al respecto, Pino insistió: "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro". "Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante", concluyó el comunicado difundido.

