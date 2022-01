» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. 9 de Enero de 2022:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ROTONDA FANTASMA "Rotonda fantasma. Para las PASO colocaron el cartel y el Obrador para la nueva Rotonda. Para las elecciones de noviembre dijeron que comenzaba la traza de la nueva Rotonda. Hoy sacaron el Obrador y sólo quedó el cartel. "Rotonda Mentirosa." Los vecinos de la zona seguimos esperando" escribe Rubén.



UN SERVICE PARA EL SEMÁFORO "Desde hace varios días funciona así el semáforo de Ameghino y Dellepiane (ex Lavalle). Este se pone así cuando seria verde, en el rojo queda normal. Igual no marca los segundos" escribe Héctor Horacio.



ATADO CON ALAMBRE "Esto es en Av. Perón, Sarmiento y Alvear dónde está la farmacia Figuerola. Este cable de alta tensión agarrado con alambre, en vez de estar agarrado al poste" muestra Andrea.



