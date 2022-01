» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Volvieron los carnavales a Entre Ríos







La edición 2022 prosigue hoy y perdurará durante todos los fines de semana hasta el 28 de Febrero. En Gualeguaychú mostrará a las 5 comparsas compitiendo por el trono. El Carnaval del País, la fiesta a cielo abierto más grande del país, se destaca en Gualeguaychú, a 230 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con una puesta en escena de plumas, disfraces, luces, elegancia, alegría y energía. La edición 2022, que tendrá lugar todos los fines de semana, desde ayer 8 de enero y el 28 de febrero, mostrará a las cinco comparsas compitiendo por el trono por primera vez, con 250 integrantes cada una. Se presentarán todos los sábados de enero y febrero y el fin de semana del 26 al lunes 28 de febrero, con entradas que van desde 1.500 pesos y que se pueden adquirir en ventas.carnavaldelpais.com.ar. Además del Carnaval del País de Gualeguaychú, en todo Entre Ríos se juega con espuma, el público se disfraza y utiliza máscaras, en algunos la gente interactúa en la pista, y en otros disponen de mesas y espacios VIP. Hasenkamp, a 78 kilómetros de Paraná, festeja el carnaval desde hace más de 35 años con lujosos trajes, bandas en vivo y batucadas para unas 10 mil personas por noche. Desde 1970 Victoria es la capital provincial del carnaval, con la fiesta más tradicional llena de máscaras, carruajes, escolas, murgas, batucadas, disfraces y el característico juego con espuma, todo a 100 metros del Casino Victoria. Los tradicionales carnavales de Santa Elena, en el noroeste de Entre Ríos, presentan entradas muy accesibles con gran calidez y ritmo, al igual que en Concordia con unos 800 pasistas por comparsa. En Concepción del Uruguay, Villaguay, Guale-guay y La Paz, entre otras, las murgas y batucadas también se preparan durante todo el año para llenar de festejo las noches veraniegas. Los menores de 12 años y discapacitados no abonan entrada en los carnavales de Federación, en el noreste de Entre Ríos y a la vera del lago Salto Grande, a poca distancia de las termas, uno de los atractivos de esa ciudad. Para ingresar a la provincia no se necesita test de Covid-19 negativo, ni seguro sanitario ni carnet de vacunación, pero sí gestionar el "Certificado Turismo", aunque para ingresar a boliches, recitales y eventos masivos se requiere el Pase sanitario.



