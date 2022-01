» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Abuelos de Plaza España

Por Sandra Silvina Perelstein







HOLA FELIZ AÑO 2022 para todos los socios de la sociedad de ABUELOS PLAZA ESPAÑA. Mi mamá es socia de hace 20 años. Por culpa de esta pandemia no concurría pero seguía pagando la cuota que correspondía. Cuando se abrieron las sociedades mi madre empezó a volver pero, lamentablemente la Comisión de los Abuelos de Plaza España ahora juegan únicamente a un juego que se llama Buraco y que ella no sabe jugar por su edad. Ya ha ido dos veces y siempre juegan al Buraco Ninguno de la Comisión u otro socio quiere jugar a las cartas (Escoba, chinchón, truco, etc.) o a cualquier otro juego sea tejo, sapo o Taba. Esta carta va para la COMISIÓN DIRECTIVA de la sociedad de Abuelos de Plaza España. Los mayores, los más viejos que formaron la sociedad, porque sin socios no se forma una sociedad, tienen derecho a jugar otros juegos. Si no hagan en sus casas una reunión de amigos. Me da vergüenza que esta comisión no escuche a sus socios. Ahora el 21/01/2022 se realizará una asamblea y me gustaría que quién esté de acuerdo con lo que he dicho en esta carta de lectores se presenten dicho día porque cada socio tiene su voz y voto. Muchas gracias. Sandra Silvina Perelstein - DNI 17904912 Hija de una socia de los ABUELOS DE PLAZA ESPAÑA





P U B L I C I D A D