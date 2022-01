» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 9 de Enero







SE PRESENTA EL "IPHONE" Hace 15 años Steve Jobs presentaba el iPhone, ante cientos de personas, en el Macworld 2007 en San Francisco (Estados Unidos): "El iPhone es un producto revolucionario y mágico que está literalmente cinco años por delante de cualquier otro teléfono móvil" dijo en ese entonces. El dispositivo contaba con una cámara de 2 megapixels, 4/8 gigabytes de almacenamiento, carecía de teclado físico, reproducía música y tenía acceso a Internet. Ese mismo año fue nombrado "Invento del año" por la revista "Time".



FALLECE ROBERTO CABAÑAS Roberto Cabañas González nació el 11 de abril del año 1961 en Pilar, Paraguay. Inició su carrera futbolística vistiendo la camiseta de Cerro Porteño, club en el que debutó en Primera División a los 17 años. Dos años después, producto de la delicada economía familiar, continuó jugando en New York Cosmos (Estados Unidos), equipo en el que convirtió 63 goles y gritó campeón en 9 oportunidades. En el año 1984 arribó al América de Cali (Colombia) y se consagró campeón del Campeonato de Primera División en 1985 y 1986. Luego partió a Francia, país en el que integró el plantel del Stade Brest y el Olympique de Lyon; en el primero trascendió por formar parte del equipo que logró el ascenso a la Ligue 1. En el año 1991, Cabañas empezó a jugar en Boca y se ganó el corazón de los hinchas desde el primer momento; en su segundo partido en La Bombonera, el xeneize iba perdiendo 2-0 ante Vélez Sarsfield hasta que "La Pantera" entró en acción y convirtió los 3 goles que le dieron la victoria al local. Al año siguiente hizo historia al integrar el equipo que se consagró campeón del Torneo Apertura 1992 y rompió la racha de 11 años sin títulos: "Mi paso por Boca fue magnífico, porque me identifiqué mucho con la gente, con esos colores. Siempre fui un jugador de dejar el alma en la cancha, de defender a muerte su camiseta, y eso allá es ley". A lo largo de su carrera jugó en Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Libertad (Paraguay) e Independiente de Medellín (Colombia). Se retiró en el Real Cartagena (Colombia) en el año 2000. En cuanto a la selección paraguaya, se consagró campeón de la Copa América en el año 1979. Falleció en el año 2017 en Asunción, Paraguay.



SE LANZA "WHEN I WAS OLDER" Un día como hoy en el año 2019, Billie Eilish lanzaba el sencillo "When I was older". Incluido en la edición japonesa del álbum "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) y compuesto por la cantante estadounidense junto a su hermano Finneas O´Connell, la canción está inspirada en la película "Roma" del director Alfonso Cuarón: "Cuando estábamos componiendo la canción, queríamos escribir desde dentro de la narrativa de la película y las escenas que más llamaron la atención. Tener acceso a los sonidos utilizados en la película resultó ser invaluable para ayudarnos a transmitir esto".



P U B L I C I D A D