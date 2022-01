» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Presentamos al Equipo de Nutricionistas de CMR: Lic Irina Reboni – Coordinadora del equipo – Especialista en Obesidad y Diabetes La obesidad es una problemática mundial que se perfila como la pandemia silenciosa más importante de nuestra década. En el Día Mundial de la Alimentación llamo a concientizar sobre el ambiente obeso génico (tener exceso de comida en casa con alimentos ultra procesados) y el incremento de uso de pantallas lo que nos lleva al sedentarismo, ambos factores que se involucran a la hora de tratar el sobrepeso y la obesidad.

Lic Irina Reboni Lic Analía San Pedro – Especialista en Nutrición Infantil El 41,1% de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso y obesidad en la Argentina. Un niño con obesidad tiene muchas chances de seguir siéndolo en la edad adulta. Hay chicos con hipertensión, insulinoresistencia, hígado graso, enfermedades que hasta hace un tiempo eran únicamente de los adultos. Tenemos que alentar el cambio de hábitos, tanto alimentarios como de actividad física, y no sólo en los chicos, sino a nivel familiar. Desde casa podemos reemplazar gaseosas y jugos azucarados por agua, dar el ejemplo comiendo más frutas y verduras. Evitar picoteos entre comidas sobre todo de snacks y galletitas. Uno de cada tres niños consume el doble de las calorías necesarias para su edad. Hace la consulta con un profesional. Es importante prevenir este tipo de complicaciones antes de que sean más graves.

Lic Analía San Pedro Lic. Lucia Cortinovis – Especialista en Alimentación Consciente e Hipertensión Arterial Con frecuencia asisten al consultorio personas con patologías crónicas como hipertensión, diabéticos, enfermedades gastrointestinales, entre otras Una alimentación saludable y controlada, junto a un asesoramiento individualizado específico para cada patología ayuda al tratamiento clínico y evita la aparición de comorbilidades. Es importante que aprendamos a alimentarnos en forma sana y consciente. Aprender a comer en forma equilibrada en cuanto a nutrientes y alimentos, nos da bienestar físico y nos hace sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, ayudando a mejorar la calidad de vida inclusive si se transita una enfermedad crónica.

Lic. Lucia Cortinovis Lic Carina Genta – Especialista en Veganismo Los alimentos son imprescindibles para la vida, y son a la vez un vehículo de transmisión de muchos agentes patógenos y sustancias tóxicas. La OMS propone cinco claves para la inocuidad de los alimentos, es decir, para lograr que estos no generen daño a la salud de los consumidores: 1. Mantener la higiene: correcto lavado de manos, superficies, equipos y utensilios de cocina. 2. Separar alimentos crudos y cocidos. 3. Cocción completa: Los alimentos deben alcanzar una temperatura de 70ºC en todas sus partes. 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras: No dejar alimentos a temperatura ambiente por más de 2 hs. Las comidas preparadas se deben consumir dentro de las 24 hs de elaboradas, aunque estén guardadas en la heladera y no recalentar más de una vez. Descongelar los alimentos en el refrigerador y no hacerlo a temperatura ambiente. 5. Usar agua y materia prima segura.

Lic Carina Genta Lic. Gabriel Fantuzzi – Especialista en Nutrición Deportiva La importancia de una alimentación saludable para poder cubrir los requerimientos de energía y nutrientes indispensables para realizar cualquier actividad física y deporte. En mi práctica diaria son cada vez más frecuentes las consultas buscando "dietas mágicas" o suplementos milagrosos que mejoren el rendimiento deportivo de una manera rápida y eficaz. Nuestro desafío es seguir educando para que siempre la prioridad en busca del buen desempeño deportivo sea una alimentación bien planificada junto al entrenamiento y descanso adecuados.

Lic. Gabriel Fantuzzi ¡Los esperamos para acompañarlos en el tratamiento nutricional preventivo y terapéutico! Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606



