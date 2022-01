» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. WhatsApp también se renueva y suma nuevas funciones







(Por InfoGEI) - WhatsApp cuenta con más de 2 mil millones de usuarios alrededor de todo el mundo, por eso para contentar al público, siempre decide renovarse y este 2022 ya se anunciaron las herramientas nuevas que tendrá la plataforma. Reacciones a mensajes En 2021 se había informado que la empresa estaba trabajando en la incorporación de las reacciones a su servicio de mensajería. Tal como sucede en otras aplicaciones, una persona puede expresar lo que siente hacia un mensaje mediante un emoji. Alianza con Instagram La aplicación, que en un principio estaba destinada solamente a la fotografía, es propiedad de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg que anteriormente era conocida como Facebook. Al ser todos los servicios de su propiedad, una de las novedades es que integrará la app de mensajería con Instagram y/o Facebook Messenger. Modo invisible Otro de los anuncios que salieron a la luz fue el de esta opción, la cual permitirá elegir de forma selectiva qué usuarios podrán ver la última hora de conexión o la lectura de mensajes de una persona. Ocultar información Las mejoras para este 2022 tienen mucho que ver con los ajustes de forma selectiva, algo que las otras aplicaciones tienen desde hace años. En este caso, WhatsApp dejaría que los usuarios puedan decidir qué tipo de información pueden ver los contactos: ocultar la foto de perfil, el estado o la descripción de la cuenta. Creación de stickers Una de las herramientas que aplicó hace algunos años y que funciona a la perfección ha sido la utilización de stickers. Pero para hacerlos, había que depender de otra aplicación; para evitar competencias, la empresa de Zuckerberg empleó la edición de imágenes, recortes y agregado de textos, emojis y otros stickers. Estos se ya se pueden crear desde WhatsApp Web, pero la gran novedad es que ahora se podrían hacer directamente desde el celular. Transcripción de audios Para realizar esto, también había que utilizar aplicaciones externas. Finalmente, el servicio de mensajería optó por integrar esta herramienta a la aplicación, la cual tiene como objetivo transcribir lo que se habla y convertirlo en texto. Eliminar mensajes sin límite de tiempo Desde hace un tiempo que la empresa permite borrar los mensajes, videos, fotos o audios. Aunque, sólo por un tiempo determinado; una vez que pasan los minutos, la otra persona lo recibe y no se puede eliminar. Este límite sería removido y no habría apuro en borrar el contenido que se le mandó al otro usuario.



P U B L I C I D A D