¿Por qué las aves no tienen dientes?

Las aves modernas, las aves actuales, están dotadas de un pico sin dientes como también lo estaban algunos dinosaurios. El tipo de pico de las aves actuales tiene varias explicaciones evolutivas quizás para que sus huevos se abrieran más rápidamente y tuvieran así más posibilidades de supervivencia, según algunas teorías. Por otra parte, la desaparición de los dientes permitió reducir el peso de la cabeza y facilitar el vuelo activo de los pájaros. Pero eso no explica por qué algunos dinosaurios carnívoros del Mesozoico incapaces de volar no tenían dientes sino pico, La tesis más comúnmente aceptada es la de un cambio en el régimen alimentario en las aves. La presencia del pico les habría permitido atrapar más fácilmente algunos tipos de alimentos, como los granos y semillas. Eso habría facilitado su supervivencia durante la gran extinción de las especies hace unos 65 millones de años, provocada principalmente por la caída de un asteroide gigante que alteró el clima del planeta. La explicación tradicional siempre fue que las aves, un subgrupo de dinosaurios vivientes, no tienen dientes porque su presencia supone un peso extra que dificulta el vuelo. La gran pregunta sin respuesta clara es por qué había dinosaurios no voladores, que comían carne y que también tenían pico sin dientes. Una hipótesis muy aceptada es que la desaparición de los dientes ocurrió porque esto permitió disminuir el tiempo de desarrollo de los embriones dentro de los huevos y, como consecuencia, posibilitar un nacimiento más temprano. La selección natural es el proceso natural y espontáneo por el cual los individuos que tienen ciertos rasgos que favorecen la reproducción exitosa, se priorizan en cuanto a su supervivencia con respecto a los que no. Por eso, con el transcurso del tiempo los rasgos ventajosos se extienden y heredan prioritariamente actuando entonces la selección natural. Con incubaciones más breves podían dejar mayor número de descendientes. El desarrollo de los dientes consumía el 60 por ciento del tiempo de incubación de los huevos de algunos dinosaurios. Por ello una incubación rápida entre los primeros pájaros y en algunos dinosaurios habría resultado ventajosa. Esto explicaría por qué desaparecieron los dientes en muchos grupos de dinosaurios no aviares.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

