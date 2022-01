» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Epifanía del Señor / El Bautismo es la Celebración de la Vida











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 9 de Enero de 2022 - Año II - Edición Nº 166 - 128 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ¡FELIZ AÑO NUEVO! Parroquia Catedral Santa Florentina comparte con la comunidad el saludo de año nuevo de los Padres Hernán Chaves y Fernando Crevatin. "Empieza un nuevo año y queremos saludarlos en el contexto de la Navidad. Seguimos festejando la alegría del nacimiento de Jesús. El papá Francisco decía, algo hermoso, el día de la Maternidad Divina de María: "La Virgen no se queda con el niño para sí, sino que lo da. Nos lo da a nosotros". El mundo va a cambiar, el mundo va a ser distinto y si nosotros nos ponemos al servicio de los demás. Queremos agradecerle a todos el servicio que están haciendo a la parroquia, cada uno desde su lugar: los ministros de la comunión, los misioneros, Cáritas e invitarlos a que sigamos sirviendo a los demás. Que este año sea otra oportunidad para acercarnos a ese criterio de amor que el Padre nos concede a través del Niño Jesús. ¡ FELIZ AÑO NUEVO!



EL BAUTISMO ES LA CELEBRACIÓN DE LA VIDA Jesús dijo: "Yo he venido para que todos tengan vida, y la tengan abundante" (Jn 10,10). Cuando nuestros hermanos acercan a sus hijos a bautizar buscan celebrar la vida. Buscan agradecer a Dios el don de la existencia. Hay una clara conciencia de la necesidad de recibir la bendición de Dios vinculada al nacimiento. Nuestro pueblo traduce el bautismo como la "bendición de Dios" porque recibir la bendición es experimentar que Dios nos expresa su amor de un modo único y singular, "nos hace buenos como Él", "nos quita el mal". Este sentirse recibido genera en el corazón el impulso de bendecir a Dios, de alabarlo y agradecerle. En la bendición reconocemos a Dios como el único propietario del don de la vida. Lo expresa Jesús en su oración de alabanza: "Yo te bendigo Padre…", (Lc 10, 21). La bendición expresa el bien-decir y el bien-desear. Cuando una familia trae a un niño a bautizar hay una fe de que la bendición que recibirá es una consagración, una dedicación de la persona entera a Dios. Por eso se habla de "cristianar"; se trata de un reconocimiento de la fuerza de la bendición bautismal que es capaz de transformarnos, de hacernos cristianos. En el bautismo se simboliza el abrazo del Señor a la creatura, es una bienvenida a una nueva existencia, lejos de la orfandad y el desamparo, referida a un Padre que nos cuida y acompaña y lejos también de la soledad, ya que comenzamos a pertenecer a una nueva familia, la Iglesia. En la ceremonia, la bienvenida y la señal de la cruz constituyen un gesto de recepción en la familia. Los padres y padrinos que realizan este gesto en la frente del que se va a bautizar, transmiten el signo supremo del amor de Dios que entrega su vida por nosotros en la cruz, que es la máxima bendición. Oremos por quienes recibirán el bautismo a lo largo de este año, para que sus padres y padrinos lo acompañen en la educación en la Fe.



EPIFANÍA DEL SEÑOR La Iglesia celebra el 6 de enero la Solemnidad de la Epifanía del Señor, comúnmente conocida como el Día de Reyes. Epifanía significa ´manifestación´. El centro de esta fiesta es Jesús que se manifiesta. Jesús que quiere manifestar algo más de su ser, de su hermosura, de su amistad. A veces necesitas que te manifieste su poder. Otras veces necesitas que te manifieste su paz divina, otras veces te hace falta que te muestre su paciencia y su compasión, otras veces necesitas que te manifieste su ternura de amigo. Los reyes magos aparecen en el Evangelio para invitarnos a adorar a Jesús y con su actitud nos invitan a ofrendar algo, algo que salga del corazón, porque los seres humanos también estamos hechos para dar, para compartir, y somos felices si aprendemos a dar. Agradece a Jesús de corazón porque tuviste la gracia de conocerlo. Fue una gracia, puro regalo. No lo conociste por tus propias fuerzas y tus luces, sino porque él quiso mostrarse, él quiso presentarse en tu vida y te regaló el tesoro de su amistad. ¡Que Jesús se manifieste más y más a tu corazón!

Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo (Mateo 2,2)



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com



P U B L I C I D A D