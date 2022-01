» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Tiro con Arco:

Valentino, Antonieta y Olivia, tres historias de un deporte atrapante







Valentino García Fosatti, Antonieta Patroni Turlo y Olivia Palomino, integrantes de Arquería Los Cardales, cuentan cuándo comenzaron a practicar esta disciplina, sus crecimientos en la actividad y sus objetivos para este año. Valentino García Fosatti tenía 11 años cuando empezó a practicar tiro con arco, guiado por el instructor Toshi Watanabe en Arquería Los Cardales. En ese entonces, el padre del joven conocía a la dueña de la casa quinta de Los Cardales donde se dictaban las clases de arquería y se lo contó: "Justo en ese momento yo estaba jugando con un arco de juguete. Entonces mi papá se enteró, me contó, me dieron ganas de ir y empecé". En ese instante, Valentino decidió continuar perfeccionándose clase a clase: "De chiquito me gustaba jugar con arcos. Entonces es un deporte que me gustó, aparte que se me da bien". Así, en la Final Nacional y Abierto Sudamericano Indoor 2019, organizada por la Asociación Argentina de Tiro con Arco (AATA) y la International Field Archery Association (IFAA) en la sede del club Arqueros de Marcos Paz, se consagró campeón nacional en CLI Junior. No obstante, producto de la pandemia, las clases fueron interrumpidas. Por ello, el arquero siguió entrenando en su casa: "Durante la pandemia tiré muy poco en mi casa. Como se podía, porque no tenía todos los materiales y después seguí acá en el club", remarca respecto al retorno al Club San Lorenzo, donde desembarcó también la disciplina. Finalmente, cuando se habilitaron las actividades presenciales volvió a entrenar: "Fue difícil porque justamente me había comprado un arco nuevo. Entonces fue como empezar todo de cero, pero fue un alivio más que nada". A su vez, expresó que no le costó y que fue "más divertido que otra cosa". De esta manera, el arquero volvió al ruedo y finalizó el 2021 con dos títulos nuevos. Primero, en la Final Regional de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), llevada a cabo en el Club Universitario de Arquería (CUDA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consagró campeón regional de la categoría Compuesto W.A. (World Archery) Cadete Caballeros: "Venía con una competencia bastante complicada y ya cuando me enteré que terminé primero fue como un alivio. Fue un orgullo más que otra cosa". Posteriormente, en la Final Nacional de Aire Libre 2021 de FATARCO, realizada en el campo de tiro de CACE Archery Club en La Matanza, Valentino salió campeón nacional de dicha categoría. En cuanto a los objetivos que se propone para este año, el integrante de Arquería Los Cardales está enfocado en participar en los Juegos Sudamericanos que se llevarán a cabo en Rosario entre fines de abril y principios de mayo. "Me gustaría seguir avanzando, ver si puedo entrar a los Sudamericanos y seguir así cumpliendo objetivos", concluye. Por su parte, Antonieta Patroni Turlo tenía 13 años cuando se sumó a Arquería Los Cardales y empezó a practicar este deporte en dicha localidad: "Comencé gracias a una publicación que mi mamá encontró en Facebook. Me dijo si quería probar, decidí que sí y fui". Al igual que Valentino, Antonieta decidió seguir y pulir sus habilidades: "Siempre me gustó y me sentí cómoda en este deporte y con las personas. También me ayuda en diversas cosas en la vida cotidiana". En el año 2019, la arquera se consagró subcampeona nacional y sudamericana en estilo Recurvado Raso, categoría Cachorro, en la Final Nacional y Abierto Sudamericano Indoor mencionada anteriormente: "Me sentí bien porque fue un logro muy importante para mí y enorgullecí a mis papás". A causa de la pandemia, las clases se paralizaron en el club, por lo que Antonieta volvió a entrenar después de aproximadamente un año cuando se aprobó la presencialidad: "Se sintió raro porque tenía que comenzar de cero, volver a practicar y empeñar más cosas". Acerca de sus objetivos para este año, Antonieta aseguró: "Ir a más torneos y divertirme". Por su lado, Olivia Palomino comenzó a practicar este deporte por su cuenta, con un arco de juguete en su casa, el año pasado. Ante la necesidad de conseguir flechas, la arquera y su madre arribaron a un negocio, donde le comentaron que Arquería Los Cardales era el lugar más cercano para practicar tiro con arco: "Siempre quise hacer arquería y este era uno de los lugares más cerca de mi casa". Es así que Olivia continuó formándose en el Club San Lorenzo: "Me gustó por las personas que había acá y porque el deporte es muy pacífico." Además, pese a haberse iniciado por su cuenta, la arquera de 14 años iba bien encaminada y no se quedó atrás en las clases: "Sinceramente sentía que iba bien, porque también estaba viendo videos entonces me guiaba por los videos y por las cosas que les decían a las demás personas. Y acá podía ver más detallado que". A fines de noviembre del año 2021, Olivia se consagró subcampeona regional de la categoría Recurvo Escuela E30 en la Final Regional de FATARCO aludida anteriormente: "Me sentí muy feliz porque nunca pensé que iba a competir". En lo que respecta sus objetivos para este año manifestó: "Seguir con arquería, mejorar, ir a muchos más torneos y divertirme".

