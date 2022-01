» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Rugby:

Ciudad de Campana ya conoce su calendario







El campeonato de Tercera División comenzará de la URBA el 23 de abril y tendrá al Tricolor enfrentando a Los Molinos. Después de no tener actividad en 2020 y de disputar una temporada "reducida" en 2021 debido al coronavirus, el Club Ciudad de Campana ya conoce su calendario para el Torneo 2022 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Tricolor volverá a ser parte del campeonato de Tercera División, que estará comenzando el próximo sábado 23 de abril. En esa jornada, el CCC estará enfrentando como visitante a Los Molinos. Luego que el año pasado se jugara una sola rueda, en este 2022 está pautado que los once equipos de Tercera División se enfrenten todos contra todos, ida y vuelta. De esta manera, Ciudad de Campana disputaría un total de 20 partidos. La primera rueda se extenderá hasta el 16 de julio, mientras la segunda se desarrollaría entre el 6 de agosto y el 22 de octubre. De esta manera, este año habrá dos clásicos con Náutico Arsenal Zárate: el primero se jugará en la cuarta fecha en la vecina ciudad; mientras la revancha será por la 15ª jornada en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Los demás equipos que integran la Tercera División son Atlético San Andrés, Los Pinos, Porteño de General Rodríguez, Banco Hipotecario, Beromama, Municipalidad de Vicente López, Tiro Federal de Baradero y San José. Los once equipos lucharán por alcanzar el único ascenso que habrá en juego o por evitar uno de los dos descensos que acecharán a aquellos que desarrollen una mala temporada. Según explicó la URBA, esta decisión permitirá que, luego que el año pasado no se determinaran descensos, las diferentes categorías vuelvan a estar integradas por la misma cantidad de equipos que en 2021.

